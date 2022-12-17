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Haberler Galeri Gönül Dağı 17 Aralık yeni bölüm CANLI İZLE! TRT 1 Gönül Dağı 78. bölüm TEK PARÇA İZLE! TRT 1 son bölüm...

Gönül Dağı 17 Aralık yeni bölüm CANLI İZLE! TRT 1 Gönül Dağı 78. bölüm TEK PARÇA İZLE! TRT 1 son bölüm...

Gönül Dağı yeni bölüm canlı nereden, nasıl izlenir? sorusu gündeme getirildi. TRT 1 ekranlarının en sevilen dizisi olan Gönül Dağı Dünya Kupası maçları nedeniyle 2 haftalık araya girmişti. 17 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Gönül Dağı dizisi, heyecanla beklenen 78.bölümüyle izleyicisiyle buluştu. İşte, TRT 1 Gönül Dağı CANLI HD İZLE ekranı...

Giriş Tarihi: 17.12.2022 21:32 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 21:38
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Gönül Dağı 17 Aralık yeni bölüm CANLI İZLE! TRT 1 Gönül Dağı 78. bölüm TEK PARÇA İZLE! TRT 1 son bölüm...

TRT 1 ekranlarının Cumartesi akşamlarna damga vuran dizisi Gönül Dağı, Dünya Kupası maçları nedeniyle 2 haftalık araya girmişti. 78. bölümü heyecanla beklenen dizi, kısa bir aranın ardından tekrar ekranlara döndü. Dizinin takipçileri, yeni bölümü izlemek için araştırmalarına başladı. Televizyondan takip edemeyenler, arama motorlarından, "Gönül Dağı yeni bölüm canlı nereden izlenir?" sorusunu gündeme taşıdı.

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Gönül Dağı 17 Aralık yeni bölüm CANLI İZLE! TRT 1 Gönül Dağı 78. bölüm TEK PARÇA İZLE! TRT 1 son bölüm...

Gönül Dağı'nın 78.bölümünü TRT 1'in kendi web sitesinden canlı izle ekranına tıklayarak izleyebilirsiniz.

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Gönül Dağı 17 Aralık yeni bölüm CANLI İZLE! TRT 1 Gönül Dağı 78. bölüm TEK PARÇA İZLE! TRT 1 son bölüm...

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Amcaoğulları, sıcak su ihalesi için çalışırken davalık oldukları Şilililerden kötü bir hamle gelir. Amcaoğulları başlarındaki sorunu herkesten gizler. Amcaoğulları bu zor durumdan nasıl kurtulacaktır?

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Gönül Dağı 17 Aralık yeni bölüm CANLI İZLE! TRT 1 Gönül Dağı 78. bölüm TEK PARÇA İZLE! TRT 1 son bölüm...

Selma Öğretmen, okuldaki çocuklara laboratuvar yapmak için uğraşırken işi zorlaşmıştır. Selma Öğretmen'in azminden etkilenip ona yardım etmeye kim karar verir? Rıfat ve Mihriban, mutlu evliliklerini sürdürmeye çalışırken Hacer'in gölgesi üzerlerindedir. Hacer'in olmayacak davranışları, Rıfat'a hangi kararları aldırmaya sevk edecektir?

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Gönül Dağı 17 Aralık yeni bölüm CANLI İZLE! TRT 1 Gönül Dağı 78. bölüm TEK PARÇA İZLE! TRT 1 son bölüm...

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU KİMLER?

Taner Kaya (Berk Atan)

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali)