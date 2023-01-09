09 Ocak 2023, Pazartesi
Ömer dizisi konusu ne, Nerede çekiliyor? Gerçek hayat hikayesi mi? Kimi anlatıyor? Ömer dizisi NE ZAMAN? İşte oyuncu kadrosu
Ömer dizisi ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Ömer dizisinin ilk bölümü 9 Ocak Pazartesi günü yayınlandı. Selahattin Paşalı ile Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı dizi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Ömer dizisi konusu ne? Gerçek hayat hikayesi mi? Kimi anlatıyor? Ömer dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 09.01.2023 22:00 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 22:01
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