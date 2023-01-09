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Haberler Galeri Ömer dizisi konusu ne, Nerede çekiliyor? Gerçek hayat hikayesi mi? Kimi anlatıyor? Ömer dizisi NE ZAMAN? İşte oyuncu kadrosu

Ömer dizisi konusu ne, Nerede çekiliyor? Gerçek hayat hikayesi mi? Kimi anlatıyor? Ömer dizisi NE ZAMAN? İşte oyuncu kadrosu

Ömer dizisi ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Ömer dizisinin ilk bölümü 9 Ocak Pazartesi günü yayınlandı. Selahattin Paşalı ile Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı dizi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Ömer dizisi konusu ne? Gerçek hayat hikayesi mi? Kimi anlatıyor? Ömer dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023 22:00 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 22:01
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Ömer dizisi konusu ne, Nerede çekiliyor? Gerçek hayat hikayesi mi? Kimi anlatıyor? Ömer dizisi oyuncu NE ZAMAN? İşte oyuncu kadrosu

Ömer dizisi 9 Ocak Pazartesi günü itibarıyla ilk bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Başrollerini Selahattin Paşalı ile Merve Dizdar'ın paylaştığı dizi ile ilgili pek çok detay merak konusu oldu. Peki Ömer dizisi konusu ne? Gerçek hayat hikayesi mi? Kimi anlatıyor? Ömer dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Ömer dizisi hangi günler yayınlanıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ömer dizisi CANLI İZLE | Konusu ne, Nerede çekiliyor? Gerçek hayat hikayesi mi? Kimi anlatıyor? Ömer dizisi oyuncu kadrosu

ÖMER DİZİSİ NE ZAMAN?

Ömer dizisi her pazartesi saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

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Ömer dizisi CANLI İZLE | Konusu ne, Nerede çekiliyor? Gerçek hayat hikayesi mi? Kimi anlatıyor? Ömer dizisi oyuncu kadrosu

ÖMER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ömer Ademoğlu, babası Reşat'ın imam olarak görev yaptığı camide müezzindir.

Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir'in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer'in ruhunu derinden yaralamıştır.

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Ömer dizisi CANLI İZLE | Konusu ne, Nerede çekiliyor? Gerçek hayat hikayesi mi? Kimi anlatıyor? Ömer dizisi oyuncu kadrosu

Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer... Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür. Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır...

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Ömer dizisi CANLI İZLE | Konusu ne, Nerede çekiliyor? Gerçek hayat hikayesi mi? Kimi anlatıyor? Ömer dizisi oyuncu kadrosu

ÖMER DİZİSİ UYARLAMA MI, NEREDEN UYARLANDI?

Ömer dizisi Shtisel dizisinden uyarlandı.