30 Haziran 2022, Perşembe
Survivor 2022 şampiyon kim oldu? Survivor birincisi kim oldu, kazandı? Nisa mı, Adem mi şampiyon oldu? Acun Ilıcalı son dakika açıkladı...
Survivor 2022 şampiyon kim oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de kazanan isim merak ediliyor. Ünlüler ve Gönüllüler arasında başlayan yarışma programında Nisa mı, Adem mi yarışmayı kazandı. Dün akşam gerçekleşen yarı final mücadelesinde Batuhan ve Ayşe hayallerine veda etmişti. Acun Ilıcalı, SMS gönderileri sonrasında kazanan isimi duyuracak. Peki, Survivor 2022 şampiyon kim oldu? Survivor birincisi kim oldu, kazandı? Nisa mı, Adem mi şampiyon oldu? Acun Ilıcalı son dakika açıkladı...
Giriş Tarihi: 30.06.2022 22:27 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022 22:27
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