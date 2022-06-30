Survivor 2022 şampiyon kim oldu? Survivor birincisi kim oldu, kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de yarışmayı kazanan isim merak ediliyor. Acun Ilıcalı heyecanla beklenen şampiyon isimi duyuracak. Nisa ve Adem finale kalırken, Batuhan ve Ayşe hayallerine veda etmişti. SMS sonuçları sonrasında 2022 yılının şampiyon ismi belli olacak. Peki, Survivor 2022 şampiyon kim oldu? Survivor birincisi kim oldu, kazandı? Nisa mı, Adem mi şampiyon oldu? Acun Ilıcalı son dakika açıkladı...