İçimizdeki Ateş’in Bahar’ı Gizem Arıkan makyajsız haliyle hayran bıraktı! Güzelliğine beğeni yağdı

Atv'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş'te Bahar karakterine hayat veren Gizem Arıkan tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren oyuncu, dizinin izleyenleri tarafından mercek altına alındı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Gizem Arıkan, makyajsız haliyle kendisine hayran bıraktı. İşte Gizem Arıkan'ın makyajsız hali...