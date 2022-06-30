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İçimizdeki Ateş’in Bahar’ı Gizem Arıkan makyajsız haliyle hayran bıraktı! Güzelliğine beğeni yağdı

Atv'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş'te Bahar karakterine hayat veren Gizem Arıkan tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren oyuncu, dizinin izleyenleri tarafından mercek altına alındı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Gizem Arıkan, makyajsız haliyle kendisine hayran bıraktı. İşte Gizem Arıkan'ın makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 30.06.2022 17:15 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022 17:15
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İçimizdeki Ateş’in Bahar’ı Gizem Arıkan makyajsız haliyle hayran bıraktı! Güzelliğine beğeni yağdı

İçimizdeki Yabancı'da canlandırdığı Bahar karakteriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Gizem Arıkan, tüm dikkatleri üzerine çekti.

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İçimizdeki Ateş’in Bahar’ı Gizem Arıkan makyajsız haliyle hayran bıraktı! Güzelliğine beğeni yağdı

Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Gizem Arıkan, makyajsız haliyle kendisine hayran bıraktı.

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İçimizdeki Ateş’in Bahar’ı Gizem Arıkan makyajsız haliyle hayran bıraktı! Güzelliğine beğeni yağdı

İşte Gizem Arıkan'ın makyajsız doğal hali...

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İçimizdeki Ateş’in Bahar’ı Gizem Arıkan makyajsız haliyle hayran bıraktı! Güzelliğine beğeni yağdı

Hande Erçel

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İçimizdeki Ateş’in Bahar’ı Gizem Arıkan makyajsız haliyle hayran bıraktı! Güzelliğine beğeni yağdı

Hande Erçel