01 Temmuz 2022, Cuma
Emine Ün’e çifte ihanet! Eski eşi Tolga Karakaş kardeşiyle aldattı
Emine Ün'ün uğradığı çifte ihanet magazin gündemine oturdu. Emre Kınay'la ayrılığının ardından Tolga Karakaş ile nikah masasına oturan Ün, Nisan 2021'de bu evliliğini sonlandırmıştı. İkilinin ayrılığıyla ağızları açık bırakan bir iddia gündeme geldi. Tolga Karakaş'ın güzel oyuncuyu kardeşi Mine Ün ile aldattığı iddiası magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı.
Giriş Tarihi: 01.07.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 09:37
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