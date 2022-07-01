Emine Ün’e çifte ihanet! Eski eşi Tolga Karakaş kardeşiyle aldattı

İddiaya göre; Mine Ün, Tolga Karakaş ile kalırken çocuklarını da bakıcıyla kendi evinde bıraktı. Mine Ün ile Tolga Karakaş, yine iddiaya göre geçtiğimiz günlerde de yanlarına Mine hanım ile Tolga beyin kızını da alarak Tekirdağ'a tatile gitti.