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Emine Ün’e çifte ihanet! Eski eşi Tolga Karakaş kardeşiyle aldattı

Emine Ün'ün uğradığı çifte ihanet magazin gündemine oturdu. Emre Kınay'la ayrılığının ardından Tolga Karakaş ile nikah masasına oturan Ün, Nisan 2021'de bu evliliğini sonlandırmıştı. İkilinin ayrılığıyla ağızları açık bırakan bir iddia gündeme geldi. Tolga Karakaş'ın güzel oyuncuyu kardeşi Mine Ün ile aldattığı iddiası magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı.

Giriş Tarihi: 01.07.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 09:37
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Emine Ün’e çifte ihanet! Eski eşi Tolga Karakaş kardeşiyle aldattı

Oyuncu Emine Ün ve işadamı Tolga Karataş, geçtiğimiz nisan ayında 9 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Karataş, geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir kadınla görüntülendi. İşadamı, "Yanlış anlaşılma olmasın. Yanımdaki hanımefendi Emine Hanım'ın kız kardeşidir" dedi.

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Emine Ün’e çifte ihanet! Eski eşi Tolga Karakaş kardeşiyle aldattı

Tolga Karataş'ın yanındaki kadınla ilgili ortaya atılan iddialar ise şok edici cinsten...

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Emine Ün’e çifte ihanet! Eski eşi Tolga Karakaş kardeşiyle aldattı

İddiaya göre; bu kişi Emine Ün'ün kız kardeşi Mine ve asıl önemlisi Tolga Bey'in yasak aşkı! Kulislerde konuşulanlara göre; Tolga bey, henüz Emine Ün ile evliyken baldızıyla iş ortaklığına başladı.

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Emine Ün’e çifte ihanet! Eski eşi Tolga Karakaş kardeşiyle aldattı

EMİNE ÜN YIKILDI

Takvim'in haberine göre; İkili arasındaki iş arkadaşlığı, bir süre sonra aşka dönüştü. Bunu öğrenen güzel oyuncu da hemen evliliğini bitirip kardeşiyle olan tüm bağını da kopardı. Mine Ün, boşanmanın ardından Tolga Karakaş'ın evine yerleşti.

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Emine Ün’e çifte ihanet! Eski eşi Tolga Karakaş kardeşiyle aldattı

İddiaya göre; Mine Ün, Tolga Karakaş ile kalırken çocuklarını da bakıcıyla kendi evinde bıraktı. Mine Ün ile Tolga Karakaş, yine iddiaya göre geçtiğimiz günlerde de yanlarına Mine hanım ile Tolga beyin kızını da alarak Tekirdağ'a tatile gitti.