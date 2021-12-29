Survivor 2022 ne zaman başlayacak? 2022 Survivor All-Star Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları kimler? İşte kadro...

Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının yeni sezonu detaylar netleşmeye başladı. All-Star olarak düzenlenecek 2022 sezonunda Ünlüler ve Gönüllüler takımı belli oldu. Yarışmacıların açıklanmasının ardından gözler yayın tarihine çevrildi. Peki, Survivor 2022 ne zaman başlayacak? 2022 Survivor All-Star Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları kimler? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 29.12.2021 15:08 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 15:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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