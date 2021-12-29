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Survivor 2022 ne zaman başlayacak? 2022 Survivor All-Star Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları kimler? İşte kadro...
Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının yeni sezonu detaylar netleşmeye başladı. All-Star olarak düzenlenecek 2022 sezonunda Ünlüler ve Gönüllüler takımı belli oldu. Yarışmacıların açıklanmasının ardından gözler yayın tarihine çevrildi. Peki, Survivor 2022 ne zaman başlayacak? 2022 Survivor All-Star Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları kimler? İşte haberin detayları...