Kerem Bürsin’den samimi açıklamalar! ‘Bence harika biriyim’

Kerem Bürsin, "Bir proje sunulduğunda kendisini neyin heyecanlandırdığı sorulduğunda, o projenin dünyası ve tabii ki karakter benim için çok önemli. Karakteri kişisel bir yerden analiz ediyorum. Ben böyle bir insanla bu kadar zaman geçirmek istiyor muyum? Çünkü olaya yeni bir ilişkiye başlıyormuşum gibi bakıyorum" ifadelerini kullandı.