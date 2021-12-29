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Kerem Bürsin'den samimi açıklamalar! ‘Bence harika biriyim’

Kendisi gibi oyuncu Hande Erçel (28) ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Kerem Bürsin (34), "Bir ilişkide kimsenin kısıtlanmaması ve karşısındakini değiştirmeye çalışmaması gerekiyor" ifadelerini kullanırken, "Baba olma hayaliniz var mı?" sorusuna da yanıtladı. Peki Hande Erçel Kerem Bürsin ayrıldı mı? İşte şok iddianın yanıtı…

Giriş Tarihi: 29.12.2021 16:09 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 16:09
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Kerem Bürsin’den samimi açıklamalar! ‘Bence harika biriyim’

Birlikte rol aldıkları romantik komedi dizisinde ünlü oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı aşkla sürekli gündeme gelen Kerem Bürsin, Alem dergisine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Kerem Bürsin’den samimi açıklamalar! ‘Bence harika biriyim’

"GÜLMEYİ GÜLDÜRMEYİ ÇOK SEVİYORUM"
Sempatik oyuncu, her zaman pozitif kalıp kalamadığı sorulduğunda, "Hep böyle değilim ama olmaya çalışıyorum. Sorunlar, problemler senin dışındaysa yaşadığın anın keyfini çıkarmak lazım. Evde de gülmeyi, güldürmeyi çok seviyorum. Eğlenmek güzel" yanıtını verdi.

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Kerem Bürsin’den samimi açıklamalar! ‘Bence harika biriyim’

HeforShe Türkiye'nin sözcüsü olan Bürsin, "Onlarla çalıştığım için çok mutluyum. Dünya çapında bir sorun olan toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve eşitsizliğe çok doğru bir yerden baktıklarını düşünüyorum. HeForShe 2014 yılında başladı, 2015 yılında ise Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldiğinde de reklam filminde yer almıştım. Çok uzun yıllardır yakın ilişkideyiz" dedi.

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Kerem Bürsin’den samimi açıklamalar! ‘Bence harika biriyim’

Kerem Bürsin, "Bir proje sunulduğunda kendisini neyin heyecanlandırdığı sorulduğunda, o projenin dünyası ve tabii ki karakter benim için çok önemli. Karakteri kişisel bir yerden analiz ediyorum. Ben böyle bir insanla bu kadar zaman geçirmek istiyor muyum? Çünkü olaya yeni bir ilişkiye başlıyormuşum gibi bakıyorum" ifadelerini kullandı.

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Kerem Bürsin’den samimi açıklamalar! ‘Bence harika biriyim’

"İLİŞKİDE HARİKA BİRİYİM"

İlişki içerisinde nasıl biri olduğu sorusu yöneltilen 34 yaşındaki oyuncu, "Bence harika biriyim (gülüyor). Şaka bir yana gerçekçi biriyim. Bir ilişkide kimsenin kısıtlanmaması ve karşısındakini değiştirmeye çalışmaması gerekiyor. Biriyle beraber bir ilişkiye başladıysan tamamen filtresiz ve doğal olmak önemli yoksa sağlıklı bir yol olmaz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.