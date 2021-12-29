29 Aralık 2021, Çarşamba
Kerem Bürsin'den samimi açıklamalar! ‘Bence harika biriyim’
Kendisi gibi oyuncu Hande Erçel (28) ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Kerem Bürsin (34), "Bir ilişkide kimsenin kısıtlanmaması ve karşısındakini değiştirmeye çalışmaması gerekiyor" ifadelerini kullanırken, "Baba olma hayaliniz var mı?" sorusuna da yanıtladı. Peki Hande Erçel Kerem Bürsin ayrıldı mı? İşte şok iddianın yanıtı…
Giriş Tarihi: 29.12.2021 16:09 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 16:09
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