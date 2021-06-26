26 Haziran 2021, Cumartesi
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Şeyma Subaşı isyan etti! Mohammed Alsaloussi açıklaması geldi
Bir süre önce Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenme kararı alan Şeyma Subaşı, bebek beklediğini açıklamıştı. Fakat Subaşı'ndan acı haber geldi. Birkaç gün önce yeni paylaşım yapan fenomen isim, bebeğini kaybettiğini açıkladı. Arkadaşlarıyla plajda görüntülenen Subaşı'nın tektaşının da parmağında olmaması, ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Şeyma'dan konuyla ilgili sert açıklama gecikmedi.
Giriş Tarihi: 26.06.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 10:20
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