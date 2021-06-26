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Şeyma Subaşı isyan etti! Mohammed Alsaloussi açıklaması geldi

Bir süre önce Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenme kararı alan Şeyma Subaşı, bebek beklediğini açıklamıştı. Fakat Subaşı'ndan acı haber geldi. Birkaç gün önce yeni paylaşım yapan fenomen isim, bebeğini kaybettiğini açıkladı. Arkadaşlarıyla plajda görüntülenen Subaşı'nın tektaşının da parmağında olmaması, ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Şeyma'dan konuyla ilgili sert açıklama gecikmedi.

Giriş Tarihi: 26.06.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 10:20
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Şeyma Subaşı isyan etti! Mohammed Alsaloussi açıklaması geldi

Bir süredir Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı, Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kısa süre önce evlenme teklifi alan fenomen isim, düğün hazırlıklarına başlamıştı.

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Şeyma Subaşı isyan etti! Mohammed Alsaloussi açıklaması geldi

Jet hızıyla evlilik hazırlıklarına başlayan Subaşı'nın, hamile olduğu iddia edilmişti.

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Şeyma Subaşı isyan etti! Mohammed Alsaloussi açıklaması geldi

Birkaç gün önce sosyal medya hesabından hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, İngilizce bir metin yayınlayarak; "Bütün dünyadaki arkadaşlarım ve ailem. Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz, şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım" ifadelerini kullanmıştı.

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Şeyma Subaşı isyan etti! Mohammed Alsaloussi açıklaması geldi

BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Ancak bu açıklamadan bir gün sonra Subaşı, bebeğini kaybettiğini, "Önceki paylaşımımda yüksek stresten dolayı düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu. Çok üzgünüm. Destekleriniz için teşekkür ederim. Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var" açıklamasıyla duyurdu.

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Şeyma Subaşı isyan etti! Mohammed Alsaloussi açıklaması geldi

YÜZÜĞÜNÜ TAKMADI

Tüm bu yaşananların ardından Ibiza'da görüntülenen sosyal medya fenomeninin yanında Mohammed Alsaloussi yoktu. Subaşı, bunun yerine arkadaşlarıyla birlikte kumsalda bir gün geçirdi.