Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu mu? Survivor bu sene ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların başarılı yarışma programı Survivor'ın bu sene ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 2021 senesinin ilk yarışmacısı Cemal Hünal olurken, ikinci isimin ise Öykü Çelik olduğu iddia edildi. Acun Ilıcalı'nın iddialar karşısında yapacağı açıklama bekleniyor. İşte, Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu mu? Survivor bu sene ne zaman başlayacak?