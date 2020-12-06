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Haberler Galeri Survivor 2021 için ikinci isim: Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu mu? Survivor bu sene ne zaman başlayacak?

Survivor 2021 için ikinci isim: Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu mu? Survivor bu sene ne zaman başlayacak?

Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Survivor 2021'in ilk yarışmacısının Cemal Hünal olacağını açıklamıştı. Yeni yıla kısa süre kala yarışmanın hayranları Survivor'ın ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Öykü Çelik'in yarışmaya katılacağı konuşuluyor. İşte, Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu mu? Survivor bu sene ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 06.12.2020 21:42 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 21:52
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Survivor 2021 için ikinci isim: Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu mu? Survivor bu sene ne zaman başlayacak?
Survivor 2021 için ikinci isim: Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu mu? Survivor bu sene ne zaman başlayacak?

Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu mu? Survivor bu sene ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların başarılı yarışma programı Survivor'ın bu sene ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 2021 senesinin ilk yarışmacısı Cemal Hünal olurken, ikinci isimin ise Öykü Çelik olduğu iddia edildi. Acun Ilıcalı'nın iddialar karşısında yapacağı açıklama bekleniyor. İşte, Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu mu? Survivor bu sene ne zaman başlayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor 2021 için ikinci isim: Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu mu? Survivor bu sene ne zaman başlayacak?
Survivor 2021 için ikinci isim: Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu mu? Survivor bu sene ne zaman başlayacak?

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının 2021 kadrosu netlik kazanmaya başladı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2021'e gidecek ilk yarışmacıyı Cemal Hünal olarak duyurdu. Ilıcalı, Instagram hesabından 'Issız adam, ıssız ada' notuyla ilk yarışmacıyı açıkladı.

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Survivor 2021 için ikinci isim: Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu mu? Survivor bu sene ne zaman başlayacak?
Survivor 2021 için ikinci isim: Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu mu? Survivor bu sene ne zaman başlayacak?

Öte yandan geçtiğimiz günlerde MasterChef Türkiye 2020 yarışmasından elenen Celal Sarıgül'ün Survivor kadrosunda yer alacağı iddia edilmişti. Öne sürülen iddialarla ilgili Acun Ilıcalı'dan henüz bir açıklama gelmedi.

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Survivor 2021 için ikinci isim: Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu mu? Survivor bu sene ne zaman başlayacak?
Survivor 2021 için ikinci isim: Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu mu? Survivor bu sene ne zaman başlayacak?

İddialara göre, iki kez Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran'ın, Survivor 2021 kadrosuna dahil olacağı konuşuluyordu. Ancak şimdilik bu iddia doğru değil. Turabi şu aralar İstanbul'da dinleniyor.

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Survivor 2021 için ikinci isim: Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu mu? Survivor bu sene ne zaman başlayacak?
Survivor 2021 için ikinci isim: Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu mu? Survivor bu sene ne zaman başlayacak?

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, yarışmaya katılacak ikinci isim Öykü Çelik olacak. Ancak iddialar hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.