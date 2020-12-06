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06 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri "Zalimler bitmez sevinecek bir şey yok" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm fragmanı! Hızır raconu kesiyor... "Zalimler bitmez sevinecek bir şey yok" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm fragmanı! Hızır raconu kesiyor...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni bölüm bir çok olaya gebe olacak. Dizinin baş karakterleri arasında yer alan Şahin Ağa'nın vurulması sonrasında, " Turgay Tanülkü diziden ayrılıyor mu?" sorusunun yanıtı gündeme geliyor. Hızır Çakırbeyli ise yıllardır dostu olan Şahin Ağa ve yeğeni Alparslan'ı kurtarmak için arabaları kurşun yağmuruna tutuyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm fragmanı...
Giriş Tarihi: 06.12.2020 18:21 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 18:30
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm fragmanı dizinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Şahin Ağa'nın vurulması sonrasında olacaklar yeni bölüm heyecanını arttırıyor. Çakırbeyli ailesi Hızır'a ilişkisi yüzünden sırt dönerken, Bahar'ın hayatının tehlikede olmasından dolayı kararsız kalıyor. Derman'ın fişinin çekilmesiyle güç düzeni tepetaklak olurken, Korkmazlar olanları Çakırbeyli ailesinin yanına bırakmamakta kararlıdır. Masanın üyeleri ise olacakların önüne geçmek için intikam hazırlığına çoktan girişmiştir. ATV ekranlarının heyecan fırtınasına yol açan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü iple çekiliyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm fragmanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Canımızı alanı almadan gitmem!"
Alpaslan Çakırbeyli'nin Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla dengeler değişir. Yaman Korkmaz, Çakırbeylilere iyiden iyiye bilenir. Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez.
HIZIR'IN ALPASLAN ENDİŞESİ
Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan'ın, Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder.
ORTALIK KARIŞIYOR
Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken Bahar Sincanlı'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır
HIZIR ALİ'NİN İSYANI
Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı yok etme planından sonra Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Hızır Reis, Hızır Ali'nin de Alpaslan gibi kendi başına kararlar vererek hayatını riske atmak istemez.