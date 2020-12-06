"Zalimler bitmez sevinecek bir şey yok" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm fragmanı! Hızır raconu kesiyor...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni bölüm bir çok olaya gebe olacak. Dizinin baş karakterleri arasında yer alan Şahin Ağa'nın vurulması sonrasında, " Turgay Tanülkü diziden ayrılıyor mu?" sorusunun yanıtı gündeme geliyor. Hızır Çakırbeyli ise yıllardır dostu olan Şahin Ağa ve yeğeni Alparslan'ı kurtarmak için arabaları kurşun yağmuruna tutuyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm fragmanı...