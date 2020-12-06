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06 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Kadro değişiyor iddiası... Elite yeni sezon tarihi açıklandı mı? Elite 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Kadro değişiyor iddiası... Elite yeni sezon tarihi açıklandı mı? Elite 4. sezon ne zaman yayınlanacak?
Elite yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan İspanyol dizisi Elite'nin yeni sezon tarihi bekleniyor. Yayınlanan ilk 3 sezonun ardından yeni sezon tarihi araştırılıyor. "Elite yeni sezon tarihi açıklandı mı?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte, Elite 4. sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 06.12.2020 23:35 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 23:39
Elite yeni sezon tarihi açıklandı mı? Elite 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan İspanyol dizisi Elite'nin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Netflix tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakıdan takip ediliyor. Yeni sezonda bazı isimlerin kadroda olmayacağı iddiası hayranları tarafından üzüntüyle karşılaşıyor. İşte, Elite yeni sezon tarihi açıklandı mı? Elite 4. sezon ne zaman yayınlanacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR ELİTE 4. SEZON NE ZAMAN? ELİTE 4. SEZON OLACAK MI?
Elite 4. sezon olacak. Ancak Las Encinas'da artık Lu, Carla, Nadia gibi karakterler olmayacak. Son olarak Polo hayatını kaybetmişti. Okuldan uzaklaştırma alan Samuel, Ander Guzman, Rebeca gibi isimler ve Omar ise Las Encinas'ın 4. sezonunda baş karakterler olacak. Çünkü lise son sınıfı okuyacaklar.
Carla hem iş kadını hem de öğrenci olurken, Valerio ise işlerini emanet ettiği isim oldu.
Peki Elite dizisinin 4. sezonu ne zaman yayınlanacak? sorusuna gelince bu konuda net bir tarih yok. Fragman da yayınlanmadı. Ancak 2020 yılının sonlarına doğru Elite dizisinin 4. sezonunun yayınlanması bekleniyor. Dizinin 5. sezonu da olacak.
Elite dizisinin 4. sezonunda Carla, Nadia, Lu ve Valerio gibi karakterlerin olmayacağı açıklanmıştı.
ELİTE KONUSU NE?
Elite, ülkenin en seçkin okuluna gitmeye hak kazanan işçi sınıfından üç gencin hikayesini konu ediyor. Las Encinas, İspanya'nın en seçkin okullarından biridir. Ülkede yaşanan bir deprem pek çok okulun yıkılmasına neden olur. Açıkta kalan çocuklar bölgedeki diğer okullara dağıtılmaya başlayınca, işçi sınıfı ailelerden gelen üç çocuk da Las Encinas'a kabul edilir. Gençler başlarda bu durumu büyük bir şans olarak görür.
Ancak çok geçmeden yanıldıklarını anlarlar. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan üç genç ile her şeye sahip olan okulun zengin öğrencileri arasında büyük bir çatışma başlar. Sınıf arkadaşlarından birinin ölü bulunması ise ortamı iyice karıştırır. Polis tüm öğrencileri sorgudan geçirir. Peki suçlu ya da suçlular kimdir?