Kadro değişiyor iddiası... Elite yeni sezon tarihi açıklandı mı? Elite 4. sezon ne zaman yayınlanacak?

Carla hem iş kadını hem de öğrenci olurken, Valerio ise işlerini emanet ettiği isim oldu.

Peki Elite dizisinin 4. sezonu ne zaman yayınlanacak? sorusuna gelince bu konuda net bir tarih yok. Fragman da yayınlanmadı. Ancak 2020 yılının sonlarına doğru Elite dizisinin 4. sezonunun yayınlanması bekleniyor. Dizinin 5. sezonu da olacak.

Elite dizisinin 4. sezonunda Carla, Nadia, Lu ve Valerio gibi karakterlerin olmayacağı açıklanmıştı.