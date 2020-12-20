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20 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor 2021 için flaş isimler... Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Başvuru şartları... Survivor 2021 için flaş isimler... Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Başvuru şartları...
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da yarışacak yeni isimler merak ediliyor. Acun Ilıcalı, yeni sezonda yarışmaya katılacak isimleri sosyal medya hesabı üzerinden duyurmayı sürdürüyor. Son olarak Aşk-ı Memnu dizisinde rol alan Batuhan Karacakaya'nın yarışmada yer alacağı açıklandı. Hayranları, "Survivor 2021 ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başladı. İşte, Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 20.12.2020 18:09 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 18:19
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarışmayı yakından takip edenler yeni sezon için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021 için yeni yarışmacı kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı'da belli aralıklarda yeni isimleri duyuruyor. İşte, Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Başvuru şartları...
GALERİ DEVAM EDİYOR SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2021'nin hangi tarihte başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak diğer sezonlarda olduğu gibi yeni sezonun şubat ayında başlaması bekleniyor.
SURVİVOR 2021 YARIŞMACILARI KİM OLACAK?
Survivor 2021 yarışmacıları arasında MasterChef Türkiye'de karşımıza çıkan Celal Sarıgül'ün olacağı iddia edildi.
'Survivor 2020'ye veda eden Uğur Pektaş ve yine aynı sebepten 'Survivor 2019'dan elenen Hikmet Tuğsuz'un, Survivor'un yeni sezonunda boy göstereceği konuşuluyor.
Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya'da Survivor'da mücadele edecek.
Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla bir hayli konuşulan oyuncu Öykü Çelik de Survivor 2021 yolcusu.
Issız Adam filmi ile bir dönemi kasıp kavuran oyuncu Cemal Hünal da Survivor 2021'de ter dökecek.
Daha önce "Hissediyorum. Güzel şeyler olacak" notunu taşıyan paylaşımı ile bu iddiaları kuvvetlendiren Batuhan Karacakaya, Survivor 2021 için Cemal Hünal ile çalışmalara başladı.
Sosyal medya hesabından iddiaları doğrulayan 23 yaşındaki oyuncuya, Survivor'ın eski yarışmacılarından Yasin Obuz da yardım ediyor.
Survivor 2021 kadrosundan haberler gelmeye başladı. Ünlü oyuncular Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından Survivor'a gidecek bir diğer ismin de Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'un olacağı iddia edildi.
'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında' Acun Ilıcalı'nın Okan Kurt'u Survivor'a davet ettiğini açıklandı. Okan Kurt'un kendisine gelen teklife ne yanıt vereceği ise henüz belli değil.