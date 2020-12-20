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20 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri "Ne aileni ne dostlarını bırakırım" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölüm fragmanı! Masada mağlubiyet... "Ne aileni ne dostlarını bırakırım" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölüm fragmanı! Masada mağlubiyet...
ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yaşanan gelişmeler nefesleri kesiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, Yavuz'un Alpaslan tarafından öldürülmesine son anda engel olan Hızır, masada hakimiyetini korumaya çalışıyor. Ancak Yaman, Alparslan'a karşı her zamankinden daha hırslıdır. Yaman'a ilk hedefi haline getiren Alparslan, arabaların önünü kesiyor. Yeni bölüm fragmanında olacak gelişmeler merak ediliyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölüm fragmanı...
Giriş Tarihi: 20.12.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 17:50
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Alparslan herkesi kıskandıracak planıyla Yavuz'e ele geçiriyor ve bilmek istediği her şeyi soruyor. Alparslan'ın tam hesabını keseceği anda Hızır'ın ona ulaşması ise fırtına çıkmasını engelliyor. Planlarını kesmeyerek Korkmazlar'a nefes aldırmak istemeyen Alparslan, belirlediği isimlerin araçların önlerini keserek öldürmeyi hedefliyor. Yaman Korkmaz ise masada üstünlük kurarak Alparslan'ın biletini kesmek istiyor. Hal böyle olunca hayranları yeni bölüm fragmanını iple çekiyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölüm fragmanı...,
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Amcası Hızır Çakırbeyli'nin otelinden kaçırdığı Yavuz Sincanlı'yı sorguya çeken Alpaslan Çakırbeyli, ne öğrenirse öğrensin Yaman'ı ortadan kaldırmak niyetindedir. Alpaslan Çakırbeyli'nin her adımında bir parçalarını kaybeden Korkmazlar, ortalığı karıştırmak için masada İlyas'ın liderliğini kullanmak niyetindedir. Alpaslan Çakırbeyli'nin akıbeti için oylama isteyen Yaman Korkmaz, yediye beş zaferle masadan kalkar. Alpaslan'ın kendi planını uyguladığını anlayan Hızır Çakırbeyli ise kardeşi ve dostlarını uyararak hayatlarını kurtarmaya çalışır.
Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'yi elinden kaçırmamak için Bahar Sincanlı'yla yüzleşmeye hazırdır. Her ne kadar Hızır Çakırbeyli'ye kırgın olsa da sevgisinden bir şey kaybetmeyen Ceylan, Bahar Sincanlı ve Hızır Çakırbeyli'nin bir işler çevirdiğinden şüphelenerek araştırmaya devam eder.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? "Oradan çıkmayın İlyas!"
Amcası Hızır Çakırbeyli'nin otelinden kaçırdığı Yavuz Sincanlı'yı sorguya çeken Alpaslan Çakırbeyli, ne öğrenirse öğrensin Yaman'ı ortadan kaldırmak niyetindedir.
KORKMAZLARIN CAN SIKAN PLANI
Alpaslan Çakırbeyli'nin her adımında bir parçalarını kaybeden Korkmazlar, ortalığı karıştırmak için masada İlyas'ın liderliğini kullanmak niyetindedir.