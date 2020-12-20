"Ne aileni ne dostlarını bırakırım" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölüm fragmanı! Masada mağlubiyet...

Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'yi elinden kaçırmamak için Bahar Sincanlı'yla yüzleşmeye hazırdır. Her ne kadar Hızır Çakırbeyli'ye kırgın olsa da sevgisinden bir şey kaybetmeyen Ceylan, Bahar Sincanlı ve Hızır Çakırbeyli'nin bir işler çevirdiğinden şüphelenerek araştırmaya devam eder.