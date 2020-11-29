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29 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor 2021 için bomba isimler geldi: Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Survivor 2021 tarihi belli oldu mu? Başvurular... Survivor 2021 için bomba isimler geldi: Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Survivor 2021 tarihi belli oldu mu? Başvurular...
Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde televizyon ekranlarının en çok takip edilen yapımları arasında yer alan Survivor için geri sayım sürüyor. Yayınlandığı her sezon adından söz ettiren Survivor 2021'de hangi ünlü isimlerin kadroda yer alacağı merak ediliyor. Hayranları merak edilen isimleri araştırmaya başladı. İşte, Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Survivor 2021 tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 29.11.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 18:05
Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Survivor 2021 tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programu Survivor 2021'nin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabını soru yağmurunu tutan hayranları gelecek açıklamaları bekliyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen Survivor 2020'de şampiyon olan isim Cemal Can Canseven olmuştu. Yarışmanın takipçileri yeni sezon tarihini sorgulaması sürüyor. İşte, Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Survivor 2021 tarihi belli oldu mu? Başvurular...
GALERİ DEVAM EDİYOR SURVİVOR 2021 YARIŞMACI KADROSU BELLİ OLDU MU?
Survivor 2021 kadrosunda olacak isimler için henüz resmi açıklama gelmedi. Sosyal medya dolaşan iddialara göre, Himket Tuğsuz, Turabi Çamkıran ve Uğur Pektaş'ın Survivor 2021 kadrosunda olacağı konuşuldu. Ancak bu iddialar henüz doğrulanmadı.
SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor yeni sezonunun formatı ve başlangıç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni sezonun 16 Ocak ya da 23 Ocak gibi başlayacağı ön görülüyor.
Survivor 2021 programına katılım sağlayacak oyuncuların isimleri belirlenmeye devam ediyor. Fakat bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Sosyal medyada pek ismin Survivor'la adı anılmaya başladı bile.
TURABİ ÇAMKIRAN
İki kez Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran'ın, Survivor 2021 kadrosuna dahil olacağı konuşuluyordu. Ancak şimdilik bu iddia doğru değil. Turabi şu aralar İstanbul'da dinleniyor.