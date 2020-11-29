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29 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Masterchef'te ortalık karıştı! Masterchef'te Uğur diskalifiye oldu mu? Bu akşam eleme olmayacak mı? Masterchef'te ortalık karıştı! Masterchef'te Uğur diskalifiye oldu mu? Bu akşam eleme olmayacak mı?
Masterchef'te Uğur diskalifiye oldu mu? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Masterchef'te bu akşam eleme olacak. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden isimler eleme adaya olarak son kez hünerlerini gösterecek. Daha önce diskalifye olduğu açıklanan Uğur'un hala yarışmada olma nedeni merak ediliyor. İşte, Masterchef'te Uğur diskalifiye oldu mu? Bu akşam eleme olmayacak mı?
Giriş Tarihi: 29.11.2020 22:42 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 22:51
Masterchef'te Uğur diskalifiye oldu mu? Bu akşam eleme olmayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Masterchef'te yapılan oylama sonrasında ilk eleme adayı Uğur olmuştu. Ancak yarışmanın takipçileri Uğur'un diskalifiye edildiği halde hala neden yarışmada olduğunu merak ediyor. Pazar akşamları eleme olmasından dolayı yarışmayı takip edenler detayları merak ediyor. İşte, Masterchef'te Uğur diskalifiye oldu mu? Bu akşam eleme olmayacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR MASTERCHEF'TE UĞUR DİSKALİFİYE OLDU MU? BU AKŞAM ELEME OLMAYACAK MI?
Masterchef yarışmasında bu akşam kim elenecek sorusunun yanıtından çok Uğur Deniz Yılmaz'ın gidişi merak ediliyor. Hatırlanacağı gibi geçen hafta Acun Ilıcalı, Uğur Deniz Yılmaz'ı Masterchef'ten kovduğunu duyurmuştu.
Kısa süre sonra elenen adayın açıklanmasının ardından detaylar belli olacak. Gelişmeler ahaber.com.tr'de yer alacak.
MASTERCHEF UĞUR ELENDİ Mİ?
Bu akşam Masterchef'te eleme heyecanı vardı. Uskumru dolması yapan yarışmacılar arasında Sefa, Ayyüce ve Uğur vardı. Elenen bir isim olacak. Ancak, diskalifiye edilen Uğur'dan sonra başka bir ismin elenip elenmeyeceği henüz bilinmiyor. Uğur ise Masterchef Türkiye 2020'ye veda etti.
MASTERCHEF UĞUR NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?
Masterchef yarışmasıyla Uğur Yılmaz Deniz, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle tepki gördü. TV8'de yayınlanan programın yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'in Masterchef'le ilişiği kesildi.
ACUN ILICALI UĞUR YILMAZ DENİZ HAKKINDA NE DEDİ?
Acun Ilıcalı sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" dedi.