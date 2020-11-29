Masterchef'te ortalık karıştı! Masterchef'te Uğur diskalifiye oldu mu? Bu akşam eleme olmayacak mı?

Masterchef'te Uğur diskalifiye oldu mu? Bu akşam eleme olmayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Masterchef'te yapılan oylama sonrasında ilk eleme adayı Uğur olmuştu. Ancak yarışmanın takipçileri Uğur'un diskalifiye edildiği halde hala neden yarışmada olduğunu merak ediyor. Pazar akşamları eleme olmasından dolayı yarışmayı takip edenler detayları merak ediyor. İşte, Masterchef'te Uğur diskalifiye oldu mu? Bu akşam eleme olmayacak mı?