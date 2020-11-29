"Ben kime yol verirsem o yaşar" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölüm fragmanı! Alparslan derdest ediyor...

"Ben kime yol verirsem o yaşar" sözleri Alparslan ve Derman arasında kavgaya damga vuruyor. Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da her hafta yaşanan gelişmeler bir sonraki haftayı şekillendiriyor. Son bölümde eşi Özlem'in ölümünde sorumlu olan Derman'ın defterini düren Alparaslan'ın ne yapacağı merak ediliyor. Bahar ile Hızır arasında yaşanan gelişmeler Çakırbeyli ailesinden iç karışıklığa yol açıyor. Ömür ise artık bildiklerini halının altına süpürmekten vazgeçiyor. Dizinin hayranları merakla EDHO 174. bölüm fragmanını bekliyor.