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29 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri "Ben kime yol verirsem o yaşar" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölüm fragmanı! Alparslan derdest ediyor... "Ben kime yol verirsem o yaşar" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölüm fragmanı! Alparslan derdest ediyor...
"Ben kime yol verirsem o yaşar" sözleri Alparslan ve Derman arasında kavgaya damga vuruyor. Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da her hafta yaşanan gelişmeler bir sonraki haftayı şekillendiriyor. Son bölümde eşi Özlem'in ölümünde sorumlu olan Derman'ın defterini düren Alparaslan'ın ne yapacağı merak ediliyor. Bahar ile Hızır arasında yaşanan gelişmeler Çakırbeyli ailesinden iç karışıklığa yol açıyor. Ömür ise artık bildiklerini halının altına süpürmekten vazgeçiyor. Dizinin hayranları merakla EDHO 174. bölüm fragmanını bekliyor.
Giriş Tarihi: 29.11.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 17:41
Skandal gelişmelerin bir birini izlediği ekranların reyting rekormeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Bahar Sincanlı ve Hızır arasında yaşanan konuşma Çakırbeyli ailesini karıştırdığı kadar masanın üyelerinide rahatsız ediyor. Ömür ise öldürmeye çalıştığı Bahar hakkında gerçekleri sonunda anlatıyor. Gece Kuşu'nu ele geçiren Hızır'ın adamları içeride Derman ve Alparslan teke tek kalmasını sağladı. Gece Kuşu'nun ihanetine uğrayan Derman Korkmaz, Alpaslan'ın işini bitirmeye çalışsa da hayatından oldu. Nefesleri kesen yeni bölümün ardından dizinin sıkı takipçileri yeni bölümde yaşanacakları merak ediyor. EDHO 174 bölüm fragmanı haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Ben davasından dönen bir adamla yol yürümem..."
Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için hasımlarını masasına davet eder.
HIZIR'DAN TERS KÖŞE
Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar.
KORKMAZLARIN LİDERLİK MÜCADELESİ
Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. Masadan kalmasına rağmen tedbiri bırakmayarak yeğenini korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli, tüm gücünü kullanır.
ALPASLAN İPLERİ KOPARMAYA HAZIR
Hızır amcasının verdiği kararlardan memnun olmayan Alpaslan ise amcasıyla iplerini koparmaya hazırdır. Kendi yolunu çizerek adını aleme yazdırmaya hazır olan Alpaslan sonunda Derman Korkmaz'la yüz yüze gelir.