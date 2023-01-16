16 Ocak 2023, Pazartesi
Zehirlendiği söylenen Hafsanur Sancaktutan hakkında şok iddia! Deniz Can Aktaş’ı arayarak intihara teşebbüs etti
"Zehirlendi" denilmişti, intihara teşebbüs ettiği iddia edildi! Geçtiğimiz haftalarda Deniz Can Aktaş'la yollarını ayıran Hafsanur Sancaktutan'ın Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleri gündeme gelmişti. Sancaktutan'ın zehirlendiği haberleri gündemdeyken Bircan Bali'den intihar iddiası geldi. Bali güzel oyuncunun ilaç içip eski aşkı Deniz Can Aktaş'ı arayarak intihara teşebbüs ettiğini söyledi. Bircan Bali, "Kendi bileklerini kesti, maalesef ilaç da içti, işini şansa bırakmayacak kadar hayatından vazgeçti." İfadelerini kullandı. Hafsanur Sancaktutan cephesinden ilk açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 10:34
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