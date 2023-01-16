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Haberler Galeri Zehirlendiği söylenen Hafsanur Sancaktutan hakkında şok iddia! Deniz Can Aktaş’ı arayarak intihara teşebbüs etti

Zehirlendiği söylenen Hafsanur Sancaktutan hakkında şok iddia! Deniz Can Aktaş’ı arayarak intihara teşebbüs etti

"Zehirlendi" denilmişti, intihara teşebbüs ettiği iddia edildi! Geçtiğimiz haftalarda Deniz Can Aktaş'la yollarını ayıran Hafsanur Sancaktutan'ın Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleri gündeme gelmişti. Sancaktutan'ın zehirlendiği haberleri gündemdeyken Bircan Bali'den intihar iddiası geldi. Bali güzel oyuncunun ilaç içip eski aşkı Deniz Can Aktaş'ı arayarak intihara teşebbüs ettiğini söyledi. Bircan Bali, "Kendi bileklerini kesti, maalesef ilaç da içti, işini şansa bırakmayacak kadar hayatından vazgeçti." İfadelerini kullandı. Hafsanur Sancaktutan cephesinden ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 10:34
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Zehirlendiği söylenen Hafsanur Sancaktutan hakkında şok iddia! İntihara teşebbüs etti o anları Deniz Can Aktaş’a izletti

Denizcan Aktaş ile ayrıldıktan sonra Afra Saraçoğlu'nun eski aşkı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan'tan üzen haber geldi.

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Zehirlendiği söylenen Hafsanur Sancaktutan hakkında şok iddia! İntihara teşebbüs etti o anları Deniz Can Aktaş’a izletti

Hafsanur Sancaktutan son dönemin öne çıkan kadın yıldızları arasında yer alıyor. Etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan Sancaktutan'ın geçen cuma akşamı ailesiyle çıktığı yemek kabusa döndü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; eve gittiğinde fenalaşan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

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Zehirlendiği söylenen Hafsanur Sancaktutan hakkında şok iddia! İntihara teşebbüs etti o anları Deniz Can Aktaş’a izletti

Zehirlendiği ortaya çıkan Hafsanur Sancaktutan'ın midesi yıkandı. Güzel oyuncu daha sonra taburcu edildi.

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Zehirlendiği söylenen Hafsanur Sancaktutan hakkında şok iddia! İntihara teşebbüs etti o anları Deniz Can Aktaş’a izletti

ESKİ SEVGİLİYLE TARTIŞIP...

Bu iddialar gündemeyken Bircan Bali ise oyuncunun initihar ettiğini iddia etti. Söylemezsem Olmaz magazin programında sunucu olan Bircan Bali şoke eden bir iddiayı gündeme getirdi.

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Zehirlendiği söylenen Hafsanur Sancaktutan hakkında şok iddia! İntihara teşebbüs etti o anları Deniz Can Aktaş’a izletti

Bircan Bali, yaşanan olayı canlı yayında şöyle anlattı:

"Hafsanur eski sevgilisi ile tartışarak ilişkisini bitiriyor. Daha sonra evinde ilaç içerek bileklerini kesiyor. Deniz Can'ı arayarak 'İyi değilim, kendime zarar vereceğim' diyor ve fotoğraf çekerek çocuğa gönderiyor."