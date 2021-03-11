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11 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Demet Akbağ Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçeği açıkladı Demet Akbağ Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçeği açıkladı
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Rasim Öztekin'in acı kaybı sanat dünyasını yasa boğdu. Yakın dostunu kaybetmenin acısı yaşayan Demet Akbağ, dün son yolculuğuna uğurlanan 62 yaşındaki usta sanatçı hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Giriş Tarihi: 11.03.2021 12:41 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 12:41
Geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında yaşamını yitiren Türk tiyatrosunun usta ismi Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlandı. Öztekin'in Türk bayrağına sarılı ve üzerine Galatasaray bayrağı da konulan tabutu, önce mezun olduğu Galatasaray Lisesi'ne getirildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Burada gerçekleşen törenin ardından cenaze, Rasim Öztekin'in profesyonel tiyatro hayatına başladığı Ses Tiyatrosu önünde cenaze aracından indirildi.
Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından usta oyuncunun cenazesi alkışlarla buradan çıkarıldı. Öztekin için saat 15.00'te Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Daha sonra Öztekin'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
Acı haber sonrası Instagram hesabından Rasim Öztekin ile yıllar öncesine ait fotoğraflarını yayınlayan Demet Akbağ, "Çok canım yanıyor. Ne çok sevinç, ne çok anı, ne çok hüzün. Ah arkadaşım, ah yol arkadaşım, çok üzgünüm" mesajını yazmıştı.
"AMELİYATINI İHMAL ETMİŞ"
Dün fizik tedavi için gittiği Nişantaşı'nda kameralara takılan Demet Akbağ, yakın dostu ile ilgili acı gerçeği açıkladı. Ünlü oyuncu, "Çok kötü bir gün geçirdim, çok ağladım. Söylenecek hiçbir şey yok. Rasim'i çok genç kaybettik. Hepimiz çok çok üzgünüz." dedi.