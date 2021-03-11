Demet Akbağ Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçeği açıkladı

"AMELİYATINI İHMAL ETMİŞ"

Dün fizik tedavi için gittiği Nişantaşı'nda kameralara takılan Demet Akbağ, yakın dostu ile ilgili acı gerçeği açıkladı. Ünlü oyuncu, "Çok kötü bir gün geçirdim, çok ağladım. Söylenecek hiçbir şey yok. Rasim'i çok genç kaybettik. Hepimiz çok çok üzgünüz." dedi.