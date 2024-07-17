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Sürpriz aşk! Şeyma Subaşı ile Barış Alper Yılmaz sevgili mi? Galatasaray'ın yıldızıyla...

Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçitiğimiz yıl Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan ancak evliliği kısa süren Subaşı, yeni bir aşk iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Subaşı, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, ile bir mekanda sabahın ilk ışıklarına dek eğlendi. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 09:04
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Sürpriz aşk! Şeyma Subaşı ile Barış Alper Yılmaz sevgili mi? Galatasaray’ın yıldızıyla...

Şeyma Subaşı, yeni bir aşk iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Sürpriz aşk! Şeyma Subaşı ile Barış Alper Yılmaz sevgili mi? Galatasaray’ın yıldızıyla...

Özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren sosyetik güzel, 2018 yılında Acun Ilıcalı ile boşanmıştı. Ardından 2023'te nikah masasına oturduğu ve aynı sene evliliğini sonlandırdığı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla da bolca gündem olmuştu.

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Sürpriz aşk! Şeyma Subaşı ile Barış Alper Yılmaz sevgili mi? Galatasaray’ın yıldızıyla...

Subaşı, şimdi ise yeni bir aşk iddiasıyla gündemde...

Subaşı, Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'ı takip etmeye başlamış ve tanışmak için mesajlar yağdırmıştı. Güzelleri peşinden koşturan Yılmaz, Almanya'daki turnuvadan döner dönmez soluğu Bodrum'da aldı. Sezonun yorgunluğunu atan ünlü futbolcu, yakın arkadaşlarıyla denizin ve güneşin çıkardı.

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Sürpriz aşk! Şeyma Subaşı ile Barış Alper Yılmaz sevgili mi? Galatasaray’ın yıldızıyla...

SAMİMİYET İLERLEDİ

Takvim'de yer alan habere göre; Gezmeyi ve sosyal olmayı seven Barış Alper Yılmaz, önceki gün soluğu Bodrum'da bir otelde aldı. İddiaya göre burada Şeyma Subaşı ile karşılaşan Yılmaz, sosyetik güzelle derin sohbete daldı.

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Sürpriz aşk! Şeyma Subaşı ile Barış Alper Yılmaz sevgili mi? Galatasaray’ın yıldızıyla...

Saatler ilerledikçe oldukça samimi olan Yılmaz ve Subaşı gece sonunda, başka bir mekana giderek sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.