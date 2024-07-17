Sürpriz aşk! Şeyma Subaşı ile Barış Alper Yılmaz sevgili mi? Galatasaray'ın yıldızıyla...

Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçitiğimiz yıl Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan ancak evliliği kısa süren Subaşı, yeni bir aşk iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Subaşı, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, ile bir mekanda sabahın ilk ışıklarına dek eğlendi. İşte haberin detayları...