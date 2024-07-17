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2024 yılında nikah masasına oturan ünlüler! Listede yok yok! Gamze Özçelik, Tolga Sarıtaş, Merve Dizdar...

Ekranlardan tanıdığımız, ışıltılı sanat dünyasının yıldızları aşk ve evlilik hayatları konusunda merak ediliyor. Her yıl onlarca oyuncunun evlenmesinin yanı sıra 2024 yılının ilk yarısında birçok ünlü nikah masasına oturdu. İşte çok merak edilen ünlü oyuncular ve eşleri...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 09:20 Güncelleme: 17.07.2024 09:36
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2024 yılında nikah masasına oturan ünlüler! Listede yok yok! Gamze Özçelik, Tolga Sarıtaş, Merve Dizdar...

Magazin dünyasının göz bebekleri ünlü oyuncuların, özel hayatları çokça merak ediliyor. Kimi sevgilisini veya eşini sıkça paylaşırken kimi de gizli tutmayı tercih ediyor. İşte çok merak edilen ünlü oyuncuların düğün kareleri...

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2024 yılında nikah masasına oturan ünlüler! Listede yok yok! Gamze Özçelik, Tolga Sarıtaş, Merve Dizdar...

Melisa Aslı Pamuk ve eşi Yusuf Yazıcı

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2024 yılında nikah masasına oturan ünlüler! Listede yok yok! Gamze Özçelik, Tolga Sarıtaş, Merve Dizdar...

Melisa Aslı Pamuk ve eşi Yusuf Yazıcı

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2024 yılında nikah masasına oturan ünlüler! Listede yok yok! Gamze Özçelik, Tolga Sarıtaş, Merve Dizdar...

İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli

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2024 yılında nikah masasına oturan ünlüler! Listede yok yok! Gamze Özçelik, Tolga Sarıtaş, Merve Dizdar...

Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya