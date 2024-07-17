17 Temmuz 2024, Çarşamba
2024 yılında nikah masasına oturan ünlüler! Listede yok yok! Gamze Özçelik, Tolga Sarıtaş, Merve Dizdar...
Ekranlardan tanıdığımız, ışıltılı sanat dünyasının yıldızları aşk ve evlilik hayatları konusunda merak ediliyor. Her yıl onlarca oyuncunun evlenmesinin yanı sıra 2024 yılının ilk yarısında birçok ünlü nikah masasına oturdu. İşte çok merak edilen ünlü oyuncular ve eşleri...
Giriş: 17.07.2024 09:20 Güncelleme: 17.07.2024 09:36
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