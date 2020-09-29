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Seda Sayan estetiğe doymadı! Operasyon anını canlı canlı paylaştı

Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olan Seda Sayan, son dönemde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çekti. Her fırsatta estetik yaptırmayı sevdiğini söyleyen şarkıcı bir kez daha yüzüne operasyon yaptırdı. O anları canlı canlı Instagram hesabından paylaşan Seda Sayan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaşlanmamak için elinden geleni yapan Sayan, bu kez yüzüne 'Fransız askısı' işlemini uygulattı.

Giriş Tarihi: 29.09.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 12:12
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Seda Sayan estetiğe doymadı! Operasyon anını canlı canlı paylaştı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Seda Sayan olay olan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Estetik yaptırmayı çok sevdiğini her fırsatta dile getiren şarkıcı, yeni bir operasyon daha geçirdi.

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Seda Sayan estetiğe doymadı! Operasyon anını canlı canlı paylaştı

Yaşlanmamak için elinden geleni yapan Seda Sayan, bu kez 'Fransız askısı' adlı yönteme başvurdu. Yüzünü gerdiren Sayan, o anları takipçileriyle paylaştı.

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Seda Sayan estetiğe doymadı! Operasyon anını canlı canlı paylaştı

Operasyon sırasında çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan Sayan, bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Seda Sayan estetiğe doymadı! Operasyon anını canlı canlı paylaştı

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla büyük değişim yaşayan Seda Sayan yıllar içinde bambaşka birine dönüştü. Uzun yıllardır sahnede ve ekranlarda olan Seda Sayan'ın yaşadığı değişim görenleri şoke etti. İşte Seda Sayan'ın inanılmaz değişimi…

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Seda Sayan estetiğe doymadı! Operasyon anını canlı canlı paylaştı

Gülşen