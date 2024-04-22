22 Nisan 2024, Pazartesi
Suphiye Orancı’nın aşk yaşadığı iddia edilmişti! Müge Anlı 'Erol'a ulaştı! Dikkat çeken sözler...
Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu, iddialı bir açıklamayla gündeme damga vurdu. Nebioğlu, "Ablamın babası da ünlü bir gazeteci" diyerek Uğur Dündar'ı işaret etti. Ancak Dündar, iddiayı Adli Tıp Kurumu raporuyla yalanladı. Bu süreçte DNA raporunda ortaya çıkan 5 ihmal ise dikkatleri üzerine çekmişti. Müge Anlı, annenin başka bir erkek çocuğunun daha olduğu ve babasının olduğu iddia edilen Erol isimli kişiye ulaştığını açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 11:56
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