Suphiye Orancı’nın aşk yaşadığı iddia edilmişti! Müge Anlı ’Erol’a ulaştı! Dikkat çeken sözler...

Fraye, zorlu çocukluk yıllarının ardından kendine mutlu bir hayat kurmayı başardığını, hemşire olduğunu ve düzeninin bozulmasını istemediğini söyledi. "Ben kardeşlerim gibi şanslı değildim. Onlar iyi ailelere evlatlık verildi. Ben 15 yaşına kadar yurtlarda kaldım. Her şey benim için daha zor, ağır ve travmatik geçti " diyen Fraye sözlerine şu şekilde devam etti: