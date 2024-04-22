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Haberler Galeri Suphiye Orancı’nın aşk yaşadığı iddia edilmişti! Müge Anlı 'Erol'a ulaştı! Dikkat çeken sözler...

Suphiye Orancı’nın aşk yaşadığı iddia edilmişti! Müge Anlı 'Erol'a ulaştı! Dikkat çeken sözler...

Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu, iddialı bir açıklamayla gündeme damga vurdu. Nebioğlu, "Ablamın babası da ünlü bir gazeteci" diyerek Uğur Dündar'ı işaret etti. Ancak Dündar, iddiayı Adli Tıp Kurumu raporuyla yalanladı. Bu süreçte DNA raporunda ortaya çıkan 5 ihmal ise dikkatleri üzerine çekmişti. Müge Anlı, annenin başka bir erkek çocuğunun daha olduğu ve babasının olduğu iddia edilen Erol isimli kişiye ulaştığını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 11:56
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Suphiye Orancı’nın aşk yaşadığı iddia edilmişti! Müge Anlı ’Erol’a ulaştı! Dikkat çeken sözler...

82 yaşındaki oyuncu Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden 2 kızı ve 2 torunu olduğu, yıllarca kabul etmediği haberi Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Suphiye Orancı’nın aşk yaşadığı iddia edilmişti! Müge Anlı ’Erol’a ulaştı! Dikkat çeken sözler...

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bu durum mahkeme raporu ile kanıtlandı. Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'nın evlilik dışı ilişkilerinden 4 çocuğu bulunduğunu açıkladı. Ablası Dilara Gülatan'ın da babasının Uğur Dündar olduğunu belirtti. Evli ve 2 çocuk annesi olan Dilara Gülatan tüm Türkiye tarafından merak edilirken, sessizliğini bozdu.

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Suphiye Orancı’nın aşk yaşadığı iddia edilmişti! Müge Anlı ’Erol’a ulaştı! Dikkat çeken sözler...

2. KIZI OLARAK DÜNYAYA GELDİ

Dilara Gülatan, evlilik dışı 4 çocuk doğuran İstanbullu göçmen bir ailenin kızı olan Suphiye Orancı'nın 2. kızı olarak dünyaya geldi. Bir ablası vardı, bir de Metin Akpınar'ın ikizleri olan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli iki kardeşi. Gülatan, 2022'de babası olduğu iddia edilen Dündar ile irtibat kurmaya karar verdi. Görüşme girişimi geri çevrilince Aile Mahkemesi'ne başvurdu, Dündar'ın babası olduğunun tespitini istedi. Uğur Dündar ise Dilara Gülatan'ın kızı olduğu yönündeki iddiaları Adli Tıp Kurumu raporuyla yalanladı. İlerleyen günlerde, raporda ihmaller olduğu ortaya çıktı.

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Suphiye Orancı’nın aşk yaşadığı iddia edilmişti! Müge Anlı ’Erol’a ulaştı! Dikkat çeken sözler...

FRAYE KONUŞTU

Suphiye Orancı'nın en büyük kızı Fraye'nin de babasının kimliği merak edilen konulardan birisi oldu. Müge Anlı, programında Fraye'nin yurtlarda çok büyük sıkıntı çektiğinden bahsetmişti. Duygu Nebioğlu, Sevgi Nebioğlu ve Dilara Gülatan'ın en büyük ablaları yurda verildikten sonra ismi Songül olan Fraye konu hakkında sessizliğini bozdu.

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Suphiye Orancı’nın aşk yaşadığı iddia edilmişti! Müge Anlı ’Erol’a ulaştı! Dikkat çeken sözler...

Fraye, zorlu çocukluk yıllarının ardından kendine mutlu bir hayat kurmayı başardığını, hemşire olduğunu ve düzeninin bozulmasını istemediğini söyledi. "Ben kardeşlerim gibi şanslı değildim. Onlar iyi ailelere evlatlık verildi. Ben 15 yaşına kadar yurtlarda kaldım. Her şey benim için daha zor, ağır ve travmatik geçti " diyen Fraye sözlerine şu şekilde devam etti: