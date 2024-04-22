22 Nisan 2024, Pazartesi
Müge Anlı'da pes dedirten olay: 19 yaşındaki oğlu üvey annesiyle kaçtı! Canlı yayında şoke eden itiraf...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yine herkesi hayrete düşüren bir konuyla ekranlara geldi. Başından iki evlilik geçen Umut Yetik, 19 yaşındaki oğlunun 29 yaşındaki eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu. Yetik'in iddiaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırken, yayına bağlanan ikili, sözleriyle herkesi çileden çıkardı. İşte olayın detayları...
Giriş Tarihi: 22.04.2024 12:57 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 13:24
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