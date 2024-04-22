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Haberler Galeri Müge Anlı'da pes dedirten olay: 19 yaşındaki oğlu üvey annesiyle kaçtı! Canlı yayında şoke eden itiraf...

Müge Anlı'da pes dedirten olay: 19 yaşındaki oğlu üvey annesiyle kaçtı! Canlı yayında şoke eden itiraf...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yine herkesi hayrete düşüren bir konuyla ekranlara geldi. Başından iki evlilik geçen Umut Yetik, 19 yaşındaki oğlunun 29 yaşındaki eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu. Yetik'in iddiaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırken, yayına bağlanan ikili, sözleriyle herkesi çileden çıkardı. İşte olayın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024 12:57 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 13:24
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Müge Anlı’da pes dedirten olay: 19 yaşındaki oğlu üvey annesiyle kaçtı! Canlı yayında şoke eden itiraf...

Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Tatlı Sert programında şaşırtıcı bir olay yaşandı. 29 yaşındaki bir kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtığını canlı yayında itiraf etti.

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Müge Anlı’da pes dedirten olay: 19 yaşındaki oğlu üvey annesiyle kaçtı! Canlı yayında şoke eden itiraf...

Umut Bey ve annesi Nagihan Hanım konuk oldu. Umut Bey, kendisinden 8 yaşında küçük bir kızı olan karısının 19 yaşındaki oğlu ile evden kaçtığını söyledi.

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Müge Anlı’da pes dedirten olay: 19 yaşındaki oğlu üvey annesiyle kaçtı! Canlı yayında şoke eden itiraf...

Yetik, kağıt üstünde boşandığı ikinci eşinin, ilk evliliğinden olan oğlu Mustafa ile kaçtığı ve yanlarında 8 yaşındaki kızları Melodi Naz'ı götürdüğünü söyledi. Evlendiğinde oğlunun 9 yaşında oğlunu belirten Yetik, tek derdinin 8 yaşındaki kızının velayetini almak olduğunu dile getirdi.

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Müge Anlı’da pes dedirten olay: 19 yaşındaki oğlu üvey annesiyle kaçtı! Canlı yayında şoke eden itiraf...

"BENİM TORUNUMUMU DOĞURACAK"

Gözyaşlarına boğulan Yetik; "Bunlar tezgahı 1 yıl önceden planlamışlar. Tuğçe beni boşanmaya ikna etti. boşanırsak bir kozmetik dükkanı açarız, kadın yardımlarından faydalanırız deyip beni boşanmaya ikna etti. Biz sadece kağıt üzerinde boşandık, böyle bir şey aklıma gelmeyeceği için çocuğun velayeti anneye verildi. Kendi ağızlarıyla 10 aydır birlikte olduklarını itiraf ettiler. Bu kadın bu şahıstan hamile kalsa benim torunumumu doğuracak." dedi.

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Müge Anlı’da pes dedirten olay: 19 yaşındaki oğlu üvey annesiyle kaçtı! Canlı yayında şoke eden itiraf...

KUMPAS KURDULAR

Umut Yetik, boşandığı eşi ve oğlunun kendisine kumpas kurduğunu iddia etti. Yetik, "Bana bir kumpas kurup kaçtılar. 30 Mart gecesi oğlum ısrarla bana kuaför müşterimizin aradığını, ısrarla oraya gitmemiz gerektiğini söylediler. Araç geldi, araca bindim, 15 dakika sonra jandarma ekipleri aracı durdular, çantamdan birkaç yasaklı madde çıktı. İfademi verdikten sonra beni serbest bıraktılar.