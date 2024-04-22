Kızılcık Şerbeti’nde o ismin bileti kesildi! Yaka paça neyi varsa kapının önüne kondu: Artık yerinde...

Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Kaan Taşaner gibi birbirinden yetenekli isimlerin başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, izleyicileri sürekli değişen senaryosu ve karakter dinamikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Dizi ile ilgili ortaya çıkan son iddialar ise çok konuşulacak cinsten. İşte bileti kesilen o karakter...