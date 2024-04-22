HaberlerGaleriKızılcık Şerbeti'nde o ismin bileti kesildi! Yaka paça neyi varsa kapının önüne kondu: Artık yerinde...
Kızılcık Şerbeti'nde o ismin bileti kesildi! Yaka paça neyi varsa kapının önüne kondu: Artık yerinde...
Dizinin son bölümünde, karakterler arasındaki gerilim doruk noktasına ulaştı. Özellikle Görkem karakterinin yaşadığı olaylar hikayeyi derin bir krize soktu. Kızılcık Şerbeti'nin 60. bölüm fragmanı, izleyicileri heyecanlandıran bir konuşmaya sahne oldu. Fragmanda, Nursema ve Umut'un konuşması dikkat çekerken, Görkem'in Pembe Hanıma yönelik sert ifadeleri ise merak uyandırdı.