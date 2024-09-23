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Haberler Galeri Süper Lig'in gol kralı Milyoner'e damga vurdu! 300 bin TL'lik o soruda son jokerini kullandı

Süper Lig'in gol kralı Milyoner'e damga vurdu! 300 bin TL'lik o soruda son jokerini kullandı

ATV'nin en çok izlenen ve sevilen programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta da izleyiciler ile buluştu. Milyonları ekrana kilitleyen programda bugün Süper Lig sorusu yarışmanın en çok konuşulan konulardan biri oldu. 21 yaşındaki Ceren Koç, yarışmada soruları bildi ve 300 bin TL'lik Süper Lig sorusuna kadar geldi. Ancak takım tutmadığını ve futbolla ilgilenmediğini söyleyen yarışmacı "Süper Lig tarihinde en çok gol kralı çıkaran takım" sorusu karşısında son jokerini kullandı. Yarışmacı bu soruya bakın hangi cevabı verdi...

Giriş Tarihi: 23.09.2024 01:33 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 01:36
Süper Lig’in gol kralı Milyoner’e damga vurdu! 300 bin TL’lik o soruda son jokerini kullandı

ATV'nin büyük beğeniyle takip edilen programlarından biri olan ve Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster bu akşam sevelerini ekran başına kilitledi.

Süper Lig’in gol kralı Milyoner’e damga vurdu! 300 bin TL’lik o soruda son jokerini kullandı

Yarışmada bu akşam en çok konuşulan yarışmacılardan biri de 21 yaşındaki Ceren Koç oldu. Ceren Koç Süper Lig sorusu ile zorlu anlar yaşadı ve o dakikalarda futbolseverler yarışmaya kilitlendi.

Süper Lig’in gol kralı Milyoner’e damga vurdu! 300 bin TL’lik o soruda son jokerini kullandı

Kayseri'den gelen Ceren Koç adlı yarışmacıTrakya Üniversitesi Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.

Süper Lig’in gol kralı Milyoner’e damga vurdu! 300 bin TL’lik o soruda son jokerini kullandı

Annesi ile birlikte yarışmaya gelen yarışmacı Koç, birçok soruyu bildi ve 300 bin TL'lik soruya kadar gelmeyi başardı.

Süper Lig’in gol kralı Milyoner’e damga vurdu! 300 bin TL’lik o soruda son jokerini kullandı

Geride bıraktığı ve bildiği sorularda joker kullanan yarışmacı Ceren Koç'un yalnızca telefon joker hakkı kaldı.