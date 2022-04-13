13 Nisan 2022, Çarşamba
Sular durulmadı! Gökhan Özen hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Gökhan Özen, eski kayınpederi Mehmet Sevigen'i rüşvet dağıtmakla suçlamış, Sevigen "Bana iftira atıyor" diyerek eski damadından şikayetçi olmuştu. Görülen dava sonucunda şarkıcının suçlamaları asılsız çıkmış ve 1 TL'lik tazminatı ödemesine karar verilmişti. Davada yeni gelişme yaşandı. Savcılık Gökhan Özen hakkında yakalama kararı çıkardı.
Giriş Tarihi: 13.04.2022 08:44 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 08:44
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