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Sular durulmadı! Gökhan Özen hakkında yakalama kararı

Şarkıcı Gökhan Özen, eski kayınpederi Mehmet Sevigen'i rüşvet dağıtmakla suçlamış, Sevigen "Bana iftira atıyor" diyerek eski damadından şikayetçi olmuştu. Görülen dava sonucunda şarkıcının suçlamaları asılsız çıkmış ve 1 TL'lik tazminatı ödemesine karar verilmişti. Davada yeni gelişme yaşandı. Savcılık Gökhan Özen hakkında yakalama kararı çıkardı.

Giriş Tarihi: 13.04.2022 08:44 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 08:44
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Sular durulmadı! Gökhan Özen hakkında yakalama kararı

Şarkıcı Gökhan Özen'in 2016 yılında boşandığı eşi Selen Sevigen ile arasında sular durulmuyor. Çiftin kavgasına Selen Sevigen'in babası eski bakan Mehmet Sevigen de dahil olunca Gökhan Özen, sosyal medyada eski kayınpederinin otel açmak için rüşvet dağıttığını ve CİMER'e şikayet ettiğini açıkladı.

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Sular durulmadı! Gökhan Özen hakkında yakalama kararı

Sevigen önce Özen hakkında 1 liralık tazminat davası açtı ve kazandı. Eski bakan iftiraya maruz kaldığını belirterek ayrıca suç duyurusunda da bulundu. Savcılık ifadesini alamadığı Gökhan Özen hakkında yakalama kararı çıkardı ancak avukatları Özen'in yurtdışından geleceğini ifade ederek yakalamanın kaldırılmasını talep etti.

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Sular durulmadı! Gökhan Özen hakkında yakalama kararı

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen'in 2010'da evlenip 2016 yılında boşandığı eski eşi Selen Sevigen'in babası Mehmet Sevigen arasında sular durulmuyor. Çiftin kavgasına Selen Sevigen'in babası eski bakan Mehmet Sevigen de dahil olunca olan Gökhan Özen eski kayınpederinden intikam için Sevigen'i rüşvet iddiasıyla CİMER'e şikayet etmişti.

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Sular durulmadı! Gökhan Özen hakkında yakalama kararı

Mehmet Sevigen, iddiaların ardından harekete geçerek kişilik haklarının zedelendiğini iddia ederek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak eski damadı şarkıcı Gökhan Özen'e 1 TL'lik manevi tazminat davası açtı ve kazandı. Bununla da yetinmeyen Sevigen, eski damadı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Sular durulmadı! Gökhan Özen hakkında yakalama kararı

GÖKHAN ÖZEN'İN İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

CİMER'e gelen ihbarın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gülay Sevigen ile birlikte 3 kişi hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce yapılan incelemelerde söz konusu otelin usulüne uygun bir şekilde olduğunu belirledi. Soruşturma sonunda Mehmet Sevigen'in eşi Güllay Sevigen hakkında takipsizlik kararı verildi.