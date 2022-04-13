Sular durulmadı! Gökhan Özen hakkında yakalama kararı

Sevigen önce Özen hakkında 1 liralık tazminat davası açtı ve kazandı. Eski bakan iftiraya maruz kaldığını belirterek ayrıca suç duyurusunda da bulundu. Savcılık ifadesini alamadığı Gökhan Özen hakkında yakalama kararı çıkardı ancak avukatları Özen'in yurtdışından geleceğini ifade ederek yakalamanın kaldırılmasını talep etti.