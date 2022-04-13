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Ayrılacakları iddia edilmişti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy'dan aşk dolu paylaşım geldi
2008 yılında nikah masasına oturan Güzide Duran ve Adnan Aksoy'ın boşanacağı ileri sürülmüştü. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılacakları iddialarını çürüten paylaşım geldi. Duran evliliklerinin 15'inci yıl dönümünü sosyal medyadan yaptığı romantik paylaşımla kutladı.
Giriş Tarihi: 13.04.2022 09:40Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 09:40