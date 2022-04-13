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Ayrılacakları iddia edilmişti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy'dan aşk dolu paylaşım geldi

2008 yılında nikah masasına oturan Güzide Duran ve Adnan Aksoy'ın boşanacağı ileri sürülmüştü. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılacakları iddialarını çürüten paylaşım geldi. Duran evliliklerinin 15'inci yıl dönümünü sosyal medyadan yaptığı romantik paylaşımla kutladı.

Giriş Tarihi: 13.04.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 09:40
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Ayrılacakları iddia edilmişti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy’dan aşk dolu paylaşım geldi

Bir dönem podyumların gözde mankenlerinden olan Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmiş, çocukları Selin ve Emir doğunca podyumlara veda etmişti.

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Ayrılacakları iddia edilmişti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy’dan aşk dolu paylaşım geldi

'ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK' İDDİASI!

Koronavirüs pandemisi başlar başlamaz ABD'den Türkiye'ye dönen çiftin, son zamanlarda aralarının kötü olduğu, hatta şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti.

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Ayrılacakları iddia edilmişti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy’dan aşk dolu paylaşım geldi

Bir süredir Bodrum'da yaşayan 1996 Best Model of Turkey birincisi olan modelin, "şiddetli geçimsizlik" nedeniyle eşiyle yollarını ayırma kararı aldığı öne sürülmüştü.

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Ayrılacakları iddia edilmişti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy’dan aşk dolu paylaşım geldi

Evlendikten sonra ABD'ye yerleşen ve mankenlik mesleğini bırakan 40 yaşındaki Duran'ın Aksoy ile önümüzde günlerde boşanma davası için adliyenin yolunu tutacağı da söylentiler arasındaydı.

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Ayrılacakları iddia edilmişti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy’dan aşk dolu paylaşım geldi

"HER ŞEY SENSİN"

Tüm bu haberler karşısında sessizliğini koruyan Duran, geçtiğimiz haftalarda Instagram'dan yayınladığı fotoğraf ile iddialara yanıt vermişti.