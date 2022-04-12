Gökçe Eyüboğlu estetik harikası çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

Gökçe Eyüboğlu son dönemin en popüler oyuncularından biri olurken ortaya çıkan fotoğrafları şaşkına çevirdi. Oyunculuğuyla kısa sürede ekranın en sevilen isimlerinden biri haline gelen Eyüboğlu, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Bu kadar göz önünde olmasına rağmen özel hayatını gözlerden uzak tutan Gökçe Eyüboğlu'nun estetiksiz hali ise şaşkına çevirdi. İşte Gökçe Eyüboğlu'nun olay olan eski hali...