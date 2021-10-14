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EDHO’da transfer yağmuru! 11 oyuncu kadroya katıldı! Öyle bir ‘Eşkıya’ geliyor ki…

Altıncı sezonuyla ekrana bomba gibi dönmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni oyuncu kadrosuyla da göz dolduracak. Kadroya katılan 11 yeni oyuncu, diziye büyük bir renk ve dinamizm katacak. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ köşesinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı kaleme aldı. İşte EDHO'nun kadrosuna katılan isimler ve Yüksel Aytuğ'un yazısı...

Giriş Tarihi: 14.10.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 11:24
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EDHO’da transfer yağmuru! 11 oyuncu kadroya katıldı! Öyle bir ‘Eşkıya’ geliyor ki…

EDHO ekibine 11 oyuncu katıldı. Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in ardından Nurseli İdiz, Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Burcu Binici, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan ve İlker Aksum da kadroda... Tezkere bekleyen askere döndüm... Şafak 10... Gel 26 Ekim, geeel! Günaydın köşe yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü yazısında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı kaleme aldı. İşte o yazı…

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EDHO’da transfer yağmuru! 11 oyuncu kadroya katıldı! Öyle bir ‘Eşkıya’ geliyor ki…

Benim gibi pek çok Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tutkunu için müjde geldi. Atv'nin sevilen dizisinin 26 Ekim Salı akşamı 200'üncü bölümüyle ekranda olacağı açıklandı.

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EDHO’da transfer yağmuru! 11 oyuncu kadroya katıldı! Öyle bir ‘Eşkıya’ geliyor ki…

Hiçbir karakteri eskitmemesiyle bilinen Eşkıya bu sezon pek çok sürprize gebe. İşin tadını kaçırmamak için bildiklerimi şimdilik kendime saklayacağım.

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EDHO’da transfer yağmuru! 11 oyuncu kadroya katıldı! Öyle bir ‘Eşkıya’ geliyor ki…

Ama seyirciyi şoke edecek kayıpların yaşanacağını, onların yerine herkesin aşık olacağı yeni karakterler geleceğini söyleyebilirim.

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EDHO’da transfer yağmuru! 11 oyuncu kadroya katıldı! Öyle bir ‘Eşkıya’ geliyor ki…

Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in yeni sezonda dizide yer alacağını Yakından Kumanda okurları bu sütunlardan öğrenmişlerdi. Siz o yazıyı okuduktan sonra yeni kadro giderek genişledi.