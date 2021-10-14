EDHO’da transfer yağmuru! 11 oyuncu kadroya katıldı! Öyle bir ‘Eşkıya’ geliyor ki…

Altıncı sezonuyla ekrana bomba gibi dönmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni oyuncu kadrosuyla da göz dolduracak. Kadroya katılan 11 yeni oyuncu, diziye büyük bir renk ve dinamizm katacak. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ köşesinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı kaleme aldı. İşte EDHO'nun kadrosuna katılan isimler ve Yüksel Aytuğ'un yazısı...