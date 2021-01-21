Şükrü Özyıldız Akıncı için aylar süren hazırlıkları anlattı

Şükrü Özyıldız aldığı eğitimleri; "Dizi başlamadan dövüşe geri döndüm. Bir alt yapım vardı evet ama asla hedefim süper güçlü olmak ya da hayatını buna adayacak yetkinlikte bir dövüş ustası olmak değildi. Sağlıklı ve donanımlı olmaktı. Bu nedenle dövüşü daha profesyonel olarak çalıştım. Ağırlık idmanlarımı hiç aksatmadan ve daha bir ciddiyetle yapmaya ve profesyonel silah eğitimi almaya başladım. Akıncı silahlarına kendi uzvuymuş gibi hakim. Onun kadar etkili ve pratik kullanmam gerekiyordu. Kendime bu süreçte kattığım yeni bir disiplin oldu ateşli silahlar" sözleriyle özetledi.