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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri "Nefesimi ensesinde hissedecek" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı! Musalla taşı... "Nefesimi ensesinde hissedecek" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı! Musalla taşı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. EDHO son bölümde; Çakırbeyli ailesinin direği olan Hayriye ana son nefesini veriyor. Herkesi derin travmaya sokan ölüm sonrasında olacaklar ise kıyameti koparacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. son bölümde; annesinin mezarı başında bekleyen Hızır'ı hedefine alan hain Ebru, Ceylan'ın silahından çıkan kurşunla cezalandırılmıştır. Doğan'ın gelmesiyle alanları daralanlar ise yeni planlarını devreye sokacak. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı...
Giriş Tarihi: 21.01.2021 17:13
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hayriye ananın yaşam mücadelesini kaybetmesi sonrasında Çakırbeyli ailesi yasa boğulmuştur. Annesinin mezarı başında göz yaşı döken Hızır'ı öldürmek için bekleyen Ebru ise Ceylan'ın silahından çıkan kurşunla vurulmuştur. EDHO 179. bölümde; Hem en yakın arkadaşını kurtarmak için mücadele veren, hem de masanın akıbetini korumaya çalışan Hızır ölüm haberiyle yıkılmıştır. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 180. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 179. SON BÖLÜM ÖZETİ
Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur.
Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür. Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır. İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi ortadan kaldırmak için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.
Masada yaptığı hamlelerle Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar. Hamdi Korkmaz ve Yaman Korkmaz'ı adeta diken üstünde bırakan Doğan Baba, yaptığı hamlelerle Alpaslan'ın da elini kuvvetlendirir.