"Nefesimi ensesinde hissedecek" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı! Musalla taşı...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hayriye ananın yaşam mücadelesini kaybetmesi sonrasında Çakırbeyli ailesi yasa boğulmuştur. Annesinin mezarı başında göz yaşı döken Hızır'ı öldürmek için bekleyen Ebru ise Ceylan'ın silahından çıkan kurşunla vurulmuştur. EDHO 179. bölümde; Hem en yakın arkadaşını kurtarmak için mücadele veren, hem de masanın akıbetini korumaya çalışan Hızır ölüm haberiyle yıkılmıştır. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı...