Şükran Ovalı’nın kardeşi Deniz Sağdıç’tan şok suçlama: "Annemin gözü açık gidecek"

"Şükran Ovalı'nın annemle ilgilenmediği ve ona bakmadığı doğru. Ben devamlı annemin yanındayım. Annemin de benim de Şükran'dan maddi bir beklentimiz olmadı. Şükran maneviyat olarak da yanımızda olmadı. Nişanlandığı dönemde hepimizle bağlantısını kopardı."