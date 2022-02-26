26 Şubat 2022, Cumartesi
Şükran Ovalı’nın kardeşi Deniz Sağdıç’tan şok suçlama: "Annemin gözü açık gidecek"
Yargı dizisinde canlandırdığı Derya karakteriyle ekrana geri dönen Şükran Ovalı hakkında üvey kardeşinden şok açıklamalar geldi. Söylemezsem Olmaz programına konuşan kardeş Deniz Sağdıç, Ovalı'nın nişanlandığı dönem ailesiyle bağlantısını kopardığını söyledi. Manevi olarak yanlarında olmadığını belirten Sağdıç, "Şükran annemle ilgilenmiyor ve ona bakmıyor. Annemin gözü açık gidecek" dedi.
Giriş Tarihi: 26.02.2022 09:05
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11