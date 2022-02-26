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Haberler Galeri Şükran Ovalı’nın kardeşi Deniz Sağdıç’tan şok suçlama: "Annemin gözü açık gidecek"

Şükran Ovalı’nın kardeşi Deniz Sağdıç’tan şok suçlama: "Annemin gözü açık gidecek"

Yargı dizisinde canlandırdığı Derya karakteriyle ekrana geri dönen Şükran Ovalı hakkında üvey kardeşinden şok açıklamalar geldi. Söylemezsem Olmaz programına konuşan kardeş Deniz Sağdıç, Ovalı'nın nişanlandığı dönem ailesiyle bağlantısını kopardığını söyledi. Manevi olarak yanlarında olmadığını belirten Sağdıç, "Şükran annemle ilgilenmiyor ve ona bakmıyor. Annemin gözü açık gidecek" dedi.

Giriş Tarihi: 26.02.2022 09:05
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Şükran Ovalı’nın kardeşi Deniz Sağdıç’tan şok suçlama: Annemin gözü açık gidecek

2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile nikah masasına oturan ve 2018 yılında ilk bebeğini kucağına alan oyuncu Şükran Ovalı'nın yıllardır ailesiyle görüşmediği iddia edildi.

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Şükran Ovalı’nın kardeşi Deniz Sağdıç’tan şok suçlama: Annemin gözü açık gidecek

Söylemezsem Olmaz programında canlı yayında konuşan Ovalı'nın üvey kardeşi Deniz Sağdıç, oyuncunun 6 yıldır annesiyle görüşmediğini söyleyerek isyan etti.

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Şükran Ovalı’nın kardeşi Deniz Sağdıç’tan şok suçlama: Annemin gözü açık gidecek

Oyuncunun şöhreti yakaladıktan sonra ailesinden uzaklaştığını söyleyen Sağdıç, "Şükran annemle ilgilenmiyor ve ona bakmıyor. Annemin gözü açık gidecek" dedi.

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Şükran Ovalı’nın kardeşi Deniz Sağdıç’tan şok suçlama: Annemin gözü açık gidecek

Sağdıç'ın iddiaları şöyleydi: "Annelerimiz aynı, babalarımız farklı. Şükran'la beraber büyüdük ve beraber okuduk. Şükran çok emek vererek bugünlere geldi. Annem de her zaman yanında destek oldu."

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Şükran Ovalı’nın kardeşi Deniz Sağdıç’tan şok suçlama: Annemin gözü açık gidecek

"Şükran Ovalı'nın annemle ilgilenmediği ve ona bakmadığı doğru. Ben devamlı annemin yanındayım. Annemin de benim de Şükran'dan maddi bir beklentimiz olmadı. Şükran maneviyat olarak da yanımızda olmadı. Nişanlandığı dönemde hepimizle bağlantısını kopardı."