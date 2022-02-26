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Milyonluk miras davasında ortalık karıştı! Haydar Dümen’in çocuklarından eşi Gül Dümen’e şok suçlama: Dümen çeviriyor

Psikiyatr Haydar Dümen'in ölümü sonrası miras davasında sular durulmadı. 100 milyonluk mirasın kaybolmasının ardından Dümen'in herkesten gizlediği üç çocuğu ortaya çıktı. Kızı Gaye Dümen, "Üvey annemiz Gül Hanım, bizi babamızın mirasından mahrum etmek için bir tezgah çeviriyor" suçlamasında bulunmuştu. Gaye Dümen, erkek kardeşiyle birlikte avukatlarına talimat verdiklerini açıklayıp "Babamın tüm varlığının ortaya çıkarılması için mal tespit davası açacağız" dedi. Bu arada ünlü psikiyatrın kız kardeşi Nevin Erdoğan'ın da Gül Dümen'e öfkeli olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 26.02.2022 09:57
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Milyonluk miras davasında ortalık karıştı! Haydar Dümen’in çocuklarından eşi Gül Dümen’e şok suçlama: Dümen çeviriyor

Ünlü psikiyatr Hayda Dümen'in ölümü sonrası 100 milyonluk mirasının kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Eşi Gül Dümen mirası üzerine almaya çalışırken Dümen'in herkesten gizlediği üç çocuğu ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonluk miras davasında ortalık karıştı! Haydar Dümen’in çocuklarından eşi Gül Dümen’e şok suçlama: Dümen çeviriyor

Sabah yazarı Ömer Karaman'ın haberine göre Haydar Dümen'in kızından sonra, ikinci eşi Melike Karakurt da ünlü psikiyatrın üçüncü eşi Gül Dümen'e sert çıktı: "Oğlum Emek, babasının öldüğünü arkadaşlarından öğrendi. Babasıyla helalleşme hakkı vardı, olmadı. Bu ahlaksızlıktır, utanmazlıktır!"

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Milyonluk miras davasında ortalık karıştı! Haydar Dümen’in çocuklarından eşi Gül Dümen’e şok suçlama: Dümen çeviriyor

Türkiye'nin gündemine oturan Haydar Dümen'in mirasıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Kendisini babasıyla görüştürmediğini iddia ettiği üvey annesi Gül Dümen hakkında günlerdir çarpıcı suçlamalarda bulunan, Haydar Dümen'in kızı Gaye Dümen, avukatı ile mal tespit davası açtıracağını belirtti. Ayrıca halası Nevin Erdoğan'ın da kendisini kardeşiyle görüştürmediği için Gül Dümen'e çok öfkeli olduğunu söyledi.

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Milyonluk miras davasında ortalık karıştı! Haydar Dümen’in çocuklarından eşi Gül Dümen’e şok suçlama: Dümen çeviriyor

'ÇOK ŞAŞIRMIŞ'

Haydar Dümen'in ikinci eşi ve üçüncü çocuğu Emek Dümen'in annesi Melike Karakurt da Gül Dümen'e sert çıktı. Karakurt geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımında şunları söyledi: "Bugün oğlum, İstanbul Üniversitesi'ndeki görevine gitti sabah erken saatlerde. Arkadaşları odasını doldurmuş baş sağlığı dilemek için."

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Milyonluk miras davasında ortalık karıştı! Haydar Dümen’in çocuklarından eşi Gül Dümen’e şok suçlama: Dümen çeviriyor

"Emek şaşırmış ne oluyor diye. Arkadaşları da şaşırmış Emek'in gülümseyen yüzüne bakıp. Ve Emek babasının öldüğünden böylece haberdar olmuş! Haydar vefat etmiş ve medyadan öğreniyoruz ki, apar topar aynı gün toprağa verilmiş."