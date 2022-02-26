26 Şubat 2022, Cumartesi
Milyonluk miras davasında ortalık karıştı! Haydar Dümen’in çocuklarından eşi Gül Dümen’e şok suçlama: Dümen çeviriyor
Psikiyatr Haydar Dümen'in ölümü sonrası miras davasında sular durulmadı. 100 milyonluk mirasın kaybolmasının ardından Dümen'in herkesten gizlediği üç çocuğu ortaya çıktı. Kızı Gaye Dümen, "Üvey annemiz Gül Hanım, bizi babamızın mirasından mahrum etmek için bir tezgah çeviriyor" suçlamasında bulunmuştu. Gaye Dümen, erkek kardeşiyle birlikte avukatlarına talimat verdiklerini açıklayıp "Babamın tüm varlığının ortaya çıkarılması için mal tespit davası açacağız" dedi. Bu arada ünlü psikiyatrın kız kardeşi Nevin Erdoğan'ın da Gül Dümen'e öfkeli olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 26.02.2022 09:57
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9