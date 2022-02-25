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Haberler Galeri Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez’in makyajsız hali şoke etti! Güzelliğiyle hayran bırakmıştı

Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez’in makyajsız hali şoke etti! Güzelliğiyle hayran bırakmıştı

Aziz dizisinde canlandırdığı Dilruba karakteriyle adından söz ettiren Damla Sönmez, sosyal medyanın da gündemine oturdu. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Sönmez ortaya çıkan fotoğraflarıyla şaşırttı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Sönmez'in makyajsız hali şaşırttı. İşte Aziz'in yıldızı Damla Sönmez'in makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 25.02.2022 16:17
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Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez’in makyajsız hali şoke etti! Güzelliğiyle hayran bırakmıştı

Aziz'de canlandırdığı Dilruba karakteriyle adından söz ettiren Damla Sönmez, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de hayran bıraktı.

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Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez’in makyajsız hali şoke etti! Güzelliğiyle hayran bırakmıştı

Sönmez'in makyajsız hali ise görenleri şaşırttı. İşte Damla Sönmez başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri…

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Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez’in makyajsız hali şoke etti! Güzelliğiyle hayran bırakmıştı

Biran Damla Yılmaz

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Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez’in makyajsız hali şoke etti! Güzelliğiyle hayran bırakmıştı

Hande Doğandemir

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Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez’in makyajsız hali şoke etti! Güzelliğiyle hayran bırakmıştı