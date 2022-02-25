Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez’in makyajsız hali şoke etti! Güzelliğiyle hayran bırakmıştı

Aziz dizisinde canlandırdığı Dilruba karakteriyle adından söz ettiren Damla Sönmez, sosyal medyanın da gündemine oturdu. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Sönmez ortaya çıkan fotoğraflarıyla şaşırttı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Sönmez'in makyajsız hali şaşırttı. İşte Aziz'in yıldızı Damla Sönmez'in makyajsız hali...