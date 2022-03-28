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Süheyl Uygur ile Behzat Uygur sahnede ölümden döndü! Karadeniz turunda…

Türk Tiyatrosu'nun duayeni Nejat Uygur tarafından tiyatroya uyarlanan 'Süt Kardeşler', Süheyl Uygur ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından tekrar sahnelendi. Emine Ün, Ömer Yılmaz, Nurten İnan, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm ile sahne alan kardeşler Karadeniz turnesinde ölümden döndü. Sabah yazarı İlker Gezici, bugünkü yazısında Süheyl Uygur ile Behzat Uygur'un turne sırasında başına gelenleri kaleme aldı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 28.03.2022 09:39
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Süheyl Uygur ile Behzat Uygur sahnede ölümden döndü! Karadeniz turunda…

Süheyl- Behzat Uygur Tiyatrosu, 'Süt Kardeşler' adlı oyunla geçtiğimiz hafta çıktıkları Karadeniz turnesine devam ediyorlar. Merzifon, Samsun, Amasya, Ordu, Rize, Gümüşhane ve Trabzon'dan oluşan turne, renkli görüntülere sahne oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süheyl Uygur ile Behzat Uygur sahnede ölümden döndü! Karadeniz turunda…

Gittikleri her yerde kapalı gişe oynayan ekip, salonu dolduran tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Oyun öncesi ve sonrası da halkla bir araya gelerek Karadeniz lezzetlerinin tadına bakmayı ihmal etmeyen Behzat Uygur, eğlenceli görüntülerini sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor.

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Süheyl Uygur ile Behzat Uygur sahnede ölümden döndü! Karadeniz turunda…

Ancak turnede küçük kazalar da olmuyor değil. Örneğin, geçen hafta oyuna hazırlık yapılırken dekor devrildi.

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Süheyl Uygur ile Behzat Uygur sahnede ölümden döndü! Karadeniz turunda…

O sırada dekorun önündeki koltukta oturan Süheyl Uygur, az daha büyük panonun altında kalıyordu. Kendini son anda kurtaran Uygur, adeta ölümden döndü. Öğrendim ki aynı dekor daha önce yine Behzat Uygur'un üzerine devrilmiş.

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Süheyl Uygur ile Behzat Uygur sahnede ölümden döndü! Karadeniz turunda…

Yine yakın zaman önce oyun sırasında bir koltuk kırılmış. Bu kadar ilgi gören ve sevilen Uygur kardeşler bence kurşun döktürsünler, oyuna da nazar dualarıyla çıksınlar. Çok geçmiş olsun.