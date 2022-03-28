28 Mart 2022, Pazartesi
Süheyl Uygur ile Behzat Uygur sahnede ölümden döndü! Karadeniz turunda…
Türk Tiyatrosu'nun duayeni Nejat Uygur tarafından tiyatroya uyarlanan 'Süt Kardeşler', Süheyl Uygur ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından tekrar sahnelendi. Emine Ün, Ömer Yılmaz, Nurten İnan, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm ile sahne alan kardeşler Karadeniz turnesinde ölümden döndü. Sabah yazarı İlker Gezici, bugünkü yazısında Süheyl Uygur ile Behzat Uygur'un turne sırasında başına gelenleri kaleme aldı. İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 28.03.2022 09:39
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