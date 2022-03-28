Ezel dizisinin Ömer ve Cengiz’i yıllar sonra bir araya geldi! Yıllar ikisinden de neler almış

Ezel dizisinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen ikili hala bu dizi ile akıllara geliyor. Yıllar sonra tekrar buluşan ikilinin paylaşımı sosyal medyayı salladı. İşte başta İsmail Filiz ve Yiğit Özşener olmak üzere birçok ünlü ismin değişimi.