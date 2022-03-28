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Ezel dizisinin Ömer ve Cengiz'i yıllar sonra bir araya geldi! Yıllar ikisinden de neler almış

Türk televizyon tarihinin en iyi dizileri arasında gösterilen Ezel son günlerde yine adından söz ettirmeyi başardı. Dizide Ömer ve Cengiz karakterlerini canlandıran İsmail Filiz ile Yiğit Özşener yıllar sonra tekrar bir araya geldi. İkilinin paylaşımı sosyal medyayı salladı. İsmail Filiz ve Yiğit Özşener'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 28.03.2022 10:40
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Ezel dizisinin Ömer ve Cengiz’i yıllar sonra bir araya geldi! Yıllar ikisinden de neler almış

Türk televizyon tarihinin en iyi dizileri arasında yer edinen Ezel'de Ömer ve Cengiz karakterini canlandıran İsmail Filiz ile Yiğit Özşener yıllar sonra bir araya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ezel dizisinin Ömer ve Cengiz’i yıllar sonra bir araya geldi! Yıllar ikisinden de neler almış

Dizide çocukluk arkadaşı olarak oynayan ikili şimdi de farklı bir projede boy gösteriyor.

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Ezel dizisinin Ömer ve Cengiz’i yıllar sonra bir araya geldi! Yıllar ikisinden de neler almış

Ezel dizisinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen ikili hala bu dizi ile akıllara geliyor. Yıllar sonra tekrar buluşan ikilinin paylaşımı sosyal medyayı salladı. İşte başta İsmail Filiz ve Yiğit Özşener olmak üzere birçok ünlü ismin değişimi.

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Ezel dizisinin Ömer ve Cengiz’i yıllar sonra bir araya geldi! Yıllar ikisinden de neler almış

Oktay Kaynarca

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Ezel dizisinin Ömer ve Cengiz’i yıllar sonra bir araya geldi! Yıllar ikisinden de neler almış

Nihat Nikerel