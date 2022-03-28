28 Mart 2022, Pazartesi
Ezel dizisinin Ömer ve Cengiz'i yıllar sonra bir araya geldi! Yıllar ikisinden de neler almış
Türk televizyon tarihinin en iyi dizileri arasında gösterilen Ezel son günlerde yine adından söz ettirmeyi başardı. Dizide Ömer ve Cengiz karakterlerini canlandıran İsmail Filiz ile Yiğit Özşener yıllar sonra tekrar bir araya geldi. İkilinin paylaşımı sosyal medyayı salladı. İsmail Filiz ve Yiğit Özşener'in son halini görenler gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 28.03.2022 10:40
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