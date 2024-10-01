01 Ekim 2024, Salı
Stüdyoda duygusal anlar! Yıllardır aradığı annesini Müge Anlı'da buldu! Meğer çok yakınlarmış...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün duygusal anlara sahne oldu. Programın yeni konuğu Sevtap, yıllarca babaannesine anne, dedesine ise dede diyerek kafa karışıklığı yaşadığını anlattı. Müge Anlı, genç kadının yıllardır görmediği annesini yarım saatte buldu. Yayına ilk önce kız kardeşi daha sonra da annesi bağlandı. Aile üyelerinin evlerinin çok yakın olmasına rağmen daha önce hiç karşılaşmamış olmaları, izleyicilerde büyük bir şaşkınlık yarattı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 01.10.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 12:28