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Haberler Galeri Stüdyoda duygusal anlar! Yıllardır aradığı annesini Müge Anlı'da buldu! Meğer çok yakınlarmış...

Stüdyoda duygusal anlar! Yıllardır aradığı annesini Müge Anlı'da buldu! Meğer çok yakınlarmış...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün duygusal anlara sahne oldu. Programın yeni konuğu Sevtap, yıllarca babaannesine anne, dedesine ise dede diyerek kafa karışıklığı yaşadığını anlattı. Müge Anlı, genç kadının yıllardır görmediği annesini yarım saatte buldu. Yayına ilk önce kız kardeşi daha sonra da annesi bağlandı. Aile üyelerinin evlerinin çok yakın olmasına rağmen daha önce hiç karşılaşmamış olmaları, izleyicilerde büyük bir şaşkınlık yarattı. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.10.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 12:28
Stüdyoda duygusal anlar! Yıllardır aradığı annesini Müge Anlı’da buldu! Meğer çok yakınlarmış...

31 yıllık anne hasreti Müge Anlı'nın programında son buldu.

Stüdyoda duygusal anlar! Yıllardır aradığı annesini Müge Anlı’da buldu! Meğer çok yakınlarmış...

16 Kasım 1993 yılında dünyaya gözlerini açan Sevtap Küçükbinar hiç görmediği annesini aramak için eşiyle birlikte Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Taliha isimli biyolojik annenin Samsunlu olduğu babasının isminin Mehmet olduğu ve iki erkek kardeşinin olduğu söylendi.

Stüdyoda duygusal anlar! Yıllardır aradığı annesini Müge Anlı’da buldu! Meğer çok yakınlarmış...

Doğduğu gün babaannesine bırakılan Sevtap, annesinin başka biri olduğunu 7 yaşındayken öğrenmiş, ancak ailesi annesinin hakkında hiçbir bilgi vermemişti. Sevtap sadece anne babasının 31 yıl önce iş yerinde tanışıp bir araya geldiklerini biliyordu.

Stüdyoda duygusal anlar! Yıllardır aradığı annesini Müge Anlı’da buldu! Meğer çok yakınlarmış...

MÜGE ANLI JET HIZIYLA BULDU

Müge Anlı Sevtap'ın annesini yalnızca yarım saatte buldu. Sevtap'ın önce kız kardeşi Esma, daha sonra da biyolojik annesi Taliha Hanım canlı yayına bağlandı.

Stüdyoda duygusal anlar! Yıllardır aradığı annesini Müge Anlı’da buldu! Meğer çok yakınlarmış...

Stüdyoda duygulu anlar yaşandı. Gözyaşlarına hakim olamayan Taliha Hanım, "kızımı görmeye gittim ama babası ve babaannesi izin vermedi, yıllar sonra da onu bana karşı doldurmuşlardır diye gidemedim" dedi.