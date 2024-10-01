Stüdyoda duygusal anlar! Yıllardır aradığı annesini Müge Anlı’da buldu! Meğer çok yakınlarmış...

16 Kasım 1993 yılında dünyaya gözlerini açan Sevtap Küçükbinar hiç görmediği annesini aramak için eşiyle birlikte Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Taliha isimli biyolojik annenin Samsunlu olduğu babasının isminin Mehmet olduğu ve iki erkek kardeşinin olduğu söylendi.