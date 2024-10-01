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15 kilo verdiren Büşra Pekin diyeti! Hayatına 5 madde ekledi, resmen tığ gibi kaldı

Büşra Pekin, Dilber Ay karakterine hayat vermek için geçirdiği dönüşümle dikkatleri üzerine çekti. O dönem 9 kilo veren Pekin, uyguladığı sır diyet sayesinde 15 kilo daha vermeyi başardı. Ancak, bu değişimle sınırlı kalmayarak estetik dokunuşlarla da imajını yeniledi. Pekin, estetik iddialarını yalanlasa da hayranları, onun bu yeni görünümüne dair tartışmaları sürdürüyor. Bu süreçte yaşanan değişim, hem medyanın hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.10.2024 13:37 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 13:40
15 kilo verdiren Büşra Pekin diyeti! Hayatına 5 madde ekledi, resmen tığ gibi kaldı

Son dönemdeki projeleri ve dikkat çeken değişimiyle gündemde olan oyuncu Büşra Pekin, yeni dizisiyle birlikte ekranlara geri döndü. 2021 yapımı olan Dilber Ay filmi için kilo olan ünlü oyuncu çekimlerinin ardından sıkı bir diyete başlayarak herkesi şaşkına çeviren bir değişim yaşadı. Pekin, bu süreçte 9 kilo alarak başladığı yolculuğunda toplamda 15 kilo vermeyi başarmış. Gözle görülür bir imaj değişikliği yaşayan Pekin, bu dönüşümüyle merak uyandırdı. İşte detaylar...

15 kilo verdiren Büşra Pekin diyeti! Hayatına 5 madde ekledi, resmen tığ gibi kaldı

Estetik İddiaları ve Diyet Açıklamaları

Büşra Pekin, estetik iddialarını reddetmesine rağmen hayranları bu konuda ikna olmaktan uzak kaldı. Diyet sürecini ve yeni yaşam tarzını paylaşan Pekin, zayıflamak isteyenlere üç öğün yemek yemeyi önerdi. İşte ünlü oyuncunun diyetine dair dikkat çeken açıklamaları:

15 kilo verdiren Büşra Pekin diyeti! Hayatına 5 madde ekledi, resmen tığ gibi kaldı

Şekerli ve Gazlı İçecekleri Sona Erdirdi

Büşra Pekin, şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durarak maden suyu ve su tükettiğini söyledi. Bu alışkanlığının sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olduğunu vurguladı.

15 kilo verdiren Büşra Pekin diyeti! Hayatına 5 madde ekledi, resmen tığ gibi kaldı

Düzenli Spor

Kilo verme sürecinde en önemli faktörlerden birinin spor olduğunu belirten Pekin, yaptığı düzenli spor sayesinde metabolizmasının hızlandığını ve kalori yakım hızını artırdığını ifade etti.

15 kilo verdiren Büşra Pekin diyeti! Hayatına 5 madde ekledi, resmen tığ gibi kaldı

Tatlıları Azaltma Stratejisi

Tatlı tüketimini önemli ölçüde azalttığını belirten Pekin, canı tatlı istediğinde meyveli yoğurt tercih ettiğini açıkladı. Bu yöntem, tatlı isteğini kontrol altında tutmaya yardımcı oluyor.