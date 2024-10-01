01 Ekim 2024, Salı
15 kilo verdiren Büşra Pekin diyeti! Hayatına 5 madde ekledi, resmen tığ gibi kaldı
Büşra Pekin, Dilber Ay karakterine hayat vermek için geçirdiği dönüşümle dikkatleri üzerine çekti. O dönem 9 kilo veren Pekin, uyguladığı sır diyet sayesinde 15 kilo daha vermeyi başardı. Ancak, bu değişimle sınırlı kalmayarak estetik dokunuşlarla da imajını yeniledi. Pekin, estetik iddialarını yalanlasa da hayranları, onun bu yeni görünümüne dair tartışmaları sürdürüyor. Bu süreçte yaşanan değişim, hem medyanın hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.
Giriş Tarihi: 01.10.2024 13:37 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 13:40