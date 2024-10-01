15 kilo verdiren Büşra Pekin diyeti! Hayatına 5 madde ekledi, resmen tığ gibi kaldı

Son dönemdeki projeleri ve dikkat çeken değişimiyle gündemde olan oyuncu Büşra Pekin, yeni dizisiyle birlikte ekranlara geri döndü. 2021 yapımı olan Dilber Ay filmi için kilo olan ünlü oyuncu çekimlerinin ardından sıkı bir diyete başlayarak herkesi şaşkına çeviren bir değişim yaşadı. Pekin, bu süreçte 9 kilo alarak başladığı yolculuğunda toplamda 15 kilo vermeyi başarmış. Gözle görülür bir imaj değişikliği yaşayan Pekin, bu dönüşümüyle merak uyandırdı. İşte detaylar...