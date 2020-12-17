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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Stranger Things hayranlarına müjde: Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Stranger Things yeni sezon tarihi açıklandı mı? Stranger Things hayranlarına müjde: Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Stranger Things yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Stranger Things'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Hayranları kendisine hayran bırakan ilk 3 sezon sonunda yeni sezonu iple çekiyor. Stranger Things 4. sezon tarihi araştırılmaya başlandı. İşte, Stranger Things yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 17.12.2020 23:56 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 23:59
Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Stranger Things yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla kısa süre kala hayranları dizinin yeni sezon tarihini merak ediyor. Stranger Things yazarları sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda 4.sezon senaryosunun bittiğini açıkladı. İşte, Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Stranger Things yeni sezon tarihi açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR STRANGER THİNGS 4.SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI MI?
Stranger Things, 17 Eylül'den itibaren ara verdiği prodüksiyonunu kaldığı yerden devam ettirecek. Dizinin çekimlerinin gerçekleşeceği Georgia eyaleti pandemi sürecinden dolayı güvenlik kontrollerini üst düzeyde tutmayı planlıyor.
Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı dizinin 4. sezon yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz aylarda Hopper'a hayat veren David Harbour, dizinin normalde 2021'in ilk aylarında yayınlanmasının planlandığını, ancak prodüksiyona ara vermek zorunda kaldıkları için bu tarihin büyük ihtimalle erteleneceğini açıkladı.
STRANGER THINGS KONUSU NEDİR?
Stranger Things, kaybolan arkadaşlarını aramaya başlayan 3 çocuğun ve onlara yardım eden insanların hikayesini konu alan bir amerikan bilim kurgu hikayesidir. Konusu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizide, macera ve doğaüstü olayların sürekliliği, izleyiciyi etkisi altına alıyor.
Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.