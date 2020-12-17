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Haberler Galeri Alev Alev’in Cemre’si Demet Evgar bakın aslen nereli çıktı! Demet Evgar memleketiyle şaşırttı

Alev Alev’in Cemre’si Demet Evgar bakın aslen nereli çıktı! Demet Evgar memleketiyle şaşırttı

Ekrana verdiği aranın ardından Alev Alev dizisiyle geri dönen Demet Evgar, bir kez tüm dikkatleri üzerine çekti. Magazin dünyasının da yakından takip ettiği Demet Evgar, oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Alev Alev'deki performansıyla ilgi odağı olan Demet Evgar'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 17.12.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 17:35
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Alev Alev’in Cemre’si Demet Evgar bakın aslen nereli çıktı! Demet Evgar memleketiyle şaşırttı

Alev Alev dizisinde canlandırdığı Cemre karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Demet Evgar'ın memleketi merak konusu oldu. İşte Demet Evgar ve birçok ünlü ismin memleketi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Alev Alev’in Cemre’si Demet Evgar bakın aslen nereli çıktı! Demet Evgar memleketiyle şaşırttı

Uğur Güneş – Ankara

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Alev Alev’in Cemre’si Demet Evgar bakın aslen nereli çıktı! Demet Evgar memleketiyle şaşırttı

Damla Colbay – İzmir

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Alev Alev’in Cemre’si Demet Evgar bakın aslen nereli çıktı! Demet Evgar memleketiyle şaşırttı

Kaan Yıldırım – İstanbul

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Alev Alev’in Cemre’si Demet Evgar bakın aslen nereli çıktı! Demet Evgar memleketiyle şaşırttı

Esra Bilgiç – Ankara