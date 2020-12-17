Alev Alev’in Cemre’si Demet Evgar bakın aslen nereli çıktı! Demet Evgar memleketiyle şaşırttı

Ekrana verdiği aranın ardından Alev Alev dizisiyle geri dönen Demet Evgar, bir kez tüm dikkatleri üzerine çekti. Magazin dünyasının da yakından takip ettiği Demet Evgar, oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Alev Alev'deki performansıyla ilgi odağı olan Demet Evgar'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu.