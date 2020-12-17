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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Alev Alev’in Cemre’si Demet Evgar bakın aslen nereli çıktı! Demet Evgar memleketiyle şaşırttı Alev Alev’in Cemre’si Demet Evgar bakın aslen nereli çıktı! Demet Evgar memleketiyle şaşırttı
Ekrana verdiği aranın ardından Alev Alev dizisiyle geri dönen Demet Evgar, bir kez tüm dikkatleri üzerine çekti. Magazin dünyasının da yakından takip ettiği Demet Evgar, oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Alev Alev'deki performansıyla ilgi odağı olan Demet Evgar'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 17.12.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 17:35
Alev Alev dizisinde canlandırdığı Cemre karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Demet Evgar'ın memleketi merak konusu oldu. İşte Demet Evgar ve birçok ünlü ismin memleketi…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Uğur Güneş – Ankara
Damla Colbay – İzmir
Kaan Yıldırım – İstanbul
Esra Bilgiç – Ankara