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Haberler Galeri Stranger Things hayranlarına müjde: Ortalık karışacak! Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak?

Stranger Things hayranlarına müjde: Ortalık karışacak! Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak?

Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Stranger Things'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Hayranları tarafından büyük ilgiyle takip edilen dizinin yeni sezon tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 24.01.2021 23:23 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 23:23
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Stranger Things hayranlarına müjde: Ortalık karışacak! Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak?
Stranger Things hayranlarına müjde: Ortalık karışacak! Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak?

Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla girilmesiyle birlikte hayranları Stranger Things'in yeni sezon tarihini merak ediyor. Stranger Things yazarları sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda 4.sezon senaryosunun bittiğini açıkladı. İşte, Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Stranger Things hayranlarına müjde: Ortalık karışacak! Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak?
Stranger Things hayranlarına müjde: Ortalık karışacak! Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak?

STRANGER THİNGS 4.SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI MI?

Stranger Things, 17 Eylül'den itibaren ara verdiği prodüksiyonunu kaldığı yerden devam ettirecek. Dizinin çekimlerinin gerçekleşeceği Georgia eyaleti pandemi sürecinden dolayı güvenlik kontrollerini üst düzeyde tutmayı planlıyor.

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Stranger Things hayranlarına müjde: Ortalık karışacak! Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak?
Stranger Things hayranlarına müjde: Ortalık karışacak! Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak?

Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı dizinin 4. sezon yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz aylarda Hopper'a hayat veren David Harbour, dizinin normalde 2021'in ilk aylarında yayınlanmasının planlandığını, ancak prodüksiyona ara vermek zorunda kaldıkları için bu tarihin büyük ihtimalle erteleneceğini açıkladı.

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Stranger Things hayranlarına müjde: Ortalık karışacak! Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak?
Stranger Things hayranlarına müjde: Ortalık karışacak! Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak?

STRANGER THINGS KONUSU NEDİR?

Stranger Things, kaybolan arkadaşlarını aramaya başlayan 3 çocuğun ve onlara yardım eden insanların hikayesini konu alan bir amerikan bilim kurgu hikayesidir. Konusu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizide, macera ve doğaüstü olayların sürekliliği, izleyiciyi etkisi altına alıyor.

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Stranger Things hayranlarına müjde: Ortalık karışacak! Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak?
Stranger Things hayranlarına müjde: Ortalık karışacak! Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak?

Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.