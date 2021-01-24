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Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si herkesi şaşırttı! Bakın Ahsen Eroğlu aslında...

Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, oyunculuğu ile hayranlarından büyük beğeni alıyor. Özel hayatı da merak konusu olan güzel oyuncunun yaşı, kilosu, sevgilisi de araştırılıyor. Hayranlarının en çok araştırdıklarından biri de ünlü oyuncunun boyu oldu. Peki Ahsen Eroğlu'nun boyu kaç? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.01.2021 17:34
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Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si herkesi şaşırttı! Bakın Ahsen Eroğlu aslında...

Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu boyu hayranları tarafından merak ediliyor. İşte Ahsen Eroğlu ve birçok ünlü ismin boyu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si herkesi şaşırttı! Bakın Ahsen Eroğlu aslında...

Aslı Enver – 165 CM

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Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si herkesi şaşırttı! Bakın Ahsen Eroğlu aslında...

Serenay Sarıkaya – 175 CM

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Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si herkesi şaşırttı! Bakın Ahsen Eroğlu aslında...

Cem Yılmaz – 170 CM

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Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si herkesi şaşırttı! Bakın Ahsen Eroğlu aslında...

Can Yaman – 183 CM