Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si herkesi şaşırttı! Bakın Ahsen Eroğlu aslında...

Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, oyunculuğu ile hayranlarından büyük beğeni alıyor. Özel hayatı da merak konusu olan güzel oyuncunun yaşı, kilosu, sevgilisi de araştırılıyor. Hayranlarının en çok araştırdıklarından biri de ünlü oyuncunun boyu oldu. Peki Ahsen Eroğlu'nun boyu kaç? İşte detaylar...