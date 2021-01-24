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24 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si herkesi şaşırttı! Bakın Ahsen Eroğlu aslında... Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si herkesi şaşırttı! Bakın Ahsen Eroğlu aslında... Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, oyunculuğu ile hayranlarından büyük beğeni alıyor. Özel hayatı da merak konusu olan güzel oyuncunun yaşı, kilosu, sevgilisi de araştırılıyor. Hayranlarının en çok araştırdıklarından biri de ünlü oyuncunun boyu oldu. Peki Ahsen Eroğlu'nun boyu kaç? İşte detaylar... Giriş Tarihi: 24.01.2021 17:34
Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu boyu hayranları tarafından merak ediliyor. İşte Ahsen Eroğlu ve birçok ünlü ismin boyu…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslı Enver – 165 CM
Serenay Sarıkaya – 175 CM
Cem Yılmaz – 170 CM
Can Yaman – 183 CM