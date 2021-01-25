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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Nurgül Yeşilçay evleniyor! Nikah tarihi...
Nurgül Yeşilçay, uzun süredir birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile evlenme kararı aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce evlilik kararını erteleyen Yeşilçay, nikah tarihi hakkında konuştu. Pandemi biterse yazın evleneceklerini söyleyen ünlü oyuncu, net tarihi astrolojiye göre belirleyeceklerini söyledi.
Giriş Tarihi: 25.01.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 09:47
44 yaşındaki güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay yeniden nikah masasına oturmaya karar verdi. Uzun süredir birlikte olan Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay, evlilik hazırlıklarını pandemi nedeniyle ertelemişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeniden evlenmeye hazır olduğunu söyleyen Yeşilçay, nikah tarihlerini astrolojinin belirleyeceğini söyledi.
"NET BİR TARİH YOK"
Oyuncu, "Pandemi biterse yazın düşünüyoruz. Kesin bir tarih yok. Ama geçenlerde astrolog Hande Kazanova ve Dinçer Güner'in programına konuk oldum, orada tarih verdiler. O zaman dilimine bakacağım" dedi.
"HAYATIMI N.Ö.- N.S. DİYE AYIRMAMIZ LAZIM"
Öte yandan geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda Yeşilçay, hayatının dönüm noktasının yapımcı sevgilisi Necati Kocabay'la tanışması olduğunu da itiraf etmişti.
Nurgül Yeşilçay, "Hayatımı N.Ö. ve N.S. diye ayırmamız lazım öncelikle. Eniştenizden önce ve sonra. Necati'den önce çok daha karmaşık ilişkiler yaşıyordum.