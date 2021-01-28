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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Stranger Things hayranlarına müjde: Deney başladı! Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Stranger Things hayranlarına müjde: Deney başladı! Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak?
Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix ekranlarının en çok takip edilen dizileri arasında yer alan Stranger Things'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Duffer Kardeşler dizinin finalinin dördüncü veya beşinci sezonda gerçekleşeceğini açıklamıştı. Hayranları dizinin oyuncularını yakından takip ediyor. İşte, Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 28.01.2021 23:06
Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Stranger Things dizisi 1980'li yılların başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçiyor. Koronavirüs salgını süresinde birçok dizi çekimlerine ara vermişti. Hayranları dizinin yeni sezon tarihini merak ediyor. İşte, Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR STRANGER THİNGS 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin yazarları Twitter hesapları aracılığıyla birden fazla sayfanın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı ve sezon 4'ün yazımının bittiğini duyurdu.
STRANGER THİNGS KONUSU
Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır.
Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.
İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar.