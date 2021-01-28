Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova'nın estetiksiz hali şoke etti!

Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, sosyal medyayı salladı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'da, 20'li yaşlarının sonunda bir çocuk doktorunu canlandıran Melike İpek Yalova'nın özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönüllere taht kuran Melike İpek Yalova, yıllar öncesine ait fotoğrafıyla şoke etti. Adeta bambaşka gibi görünen Melike İpek Yalova'nın estetiksiz hali sizi de çok şaşırtacak.