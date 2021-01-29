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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Demet Şener Cenk Küpeli evliliği bitti kriz bitmedi! Tazminat davası açtı Demet Şener Cenk Küpeli evliliği bitti kriz bitmedi! Tazminat davası açtı
2019 yılında nikah masasına oturan Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin evliliği kısa bir süre önce bitti. Ancak Küpeli'nin düğünde giydiği damatlıkla ilgili kriz bitmedi. Cenk Küpeli, "Damatlığın parasını ödemedi" diye ekrana çıkıp demeç veren modacı Emre Bakar'a manevi tazminat davası açtı.
Giriş Tarihi: 29.01.2021 08:49 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 08:49
Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin evliliği bitmesine rağmen damatlık krizi bitmedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Düğünden altı ay sonra "Cenk Küpeli nikâhta giydiği damatlığın parasını ödemedi" diye açıklamalar yapan modacı Emre Bakar, ardından ekrana çıkıp "6 ay oldu hâlâ paramı alamadım" dedi.
Modacı olayın ardından da 9 bin 350 liralık alacağı için icra takibi başlattı.
TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Küpeli, hemen icra borcunu ödeyip dosyanın kapanmasını sağladı. Ancak modacının ekrana çıkıp açıklamalar yapmasına çok bozuldu.
Ardından da "Yalan beyanlarda bulundu, itibarımı zedeledi" diyerek modacı Bakar'dan davacı oldu. Küpeli, Asliye Hukuk