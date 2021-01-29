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Haberler Galeri Demet Şener Cenk Küpeli evliliği bitti kriz bitmedi! Tazminat davası açtı

Demet Şener Cenk Küpeli evliliği bitti kriz bitmedi! Tazminat davası açtı

2019 yılında nikah masasına oturan Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin evliliği kısa bir süre önce bitti. Ancak Küpeli'nin düğünde giydiği damatlıkla ilgili kriz bitmedi. Cenk Küpeli, "Damatlığın parasını ödemedi" diye ekrana çıkıp demeç veren modacı Emre Bakar'a manevi tazminat davası açtı.

Giriş Tarihi: 29.01.2021 08:49 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 08:49
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Demet Şener Cenk Küpeli evliliği bitti kriz bitmedi! Tazminat davası açtı

Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin evliliği bitmesine rağmen damatlık krizi bitmedi.

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Demet Şener Cenk Küpeli evliliği bitti kriz bitmedi! Tazminat davası açtı

Düğünden altı ay sonra "Cenk Küpeli nikâhta giydiği damatlığın parasını ödemedi" diye açıklamalar yapan modacı Emre Bakar, ardından ekrana çıkıp "6 ay oldu hâlâ paramı alamadım" dedi.

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Demet Şener Cenk Küpeli evliliği bitti kriz bitmedi! Tazminat davası açtı

Modacı olayın ardından da 9 bin 350 liralık alacağı için icra takibi başlattı.

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Demet Şener Cenk Küpeli evliliği bitti kriz bitmedi! Tazminat davası açtı

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Küpeli, hemen icra borcunu ödeyip dosyanın kapanmasını sağladı. Ancak modacının ekrana çıkıp açıklamalar yapmasına çok bozuldu.

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Demet Şener Cenk Küpeli evliliği bitti kriz bitmedi! Tazminat davası açtı

Ardından da "Yalan beyanlarda bulundu, itibarımı zedeledi" diyerek modacı Bakar'dan davacı oldu. Küpeli, Asliye Hukuk