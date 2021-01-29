Demet Şener Cenk Küpeli evliliği bitti kriz bitmedi! Tazminat davası açtı

2019 yılında nikah masasına oturan Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin evliliği kısa bir süre önce bitti. Ancak Küpeli'nin düğünde giydiği damatlıkla ilgili kriz bitmedi. Cenk Küpeli, "Damatlığın parasını ödemedi" diye ekrana çıkıp demeç veren modacı Emre Bakar'a manevi tazminat davası açtı.