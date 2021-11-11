Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Squid Game 2. sezon çıkacak mı?

Dünya çapında büyük popülerliğe ulaşan Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game 2. sezon çıkacak mı? Ülkemizde de milyonlarca izleyiciye ulaşan popüler Güney Kore dizisi Squid Game, ilk sezonuyla izlenme rekorları kırmıştı. Birçok sosyal medya paylaşımına da konu olan popüler dizinin 2. sezonuyla ilgili belirsizlik sürüyordu. Yeni sezon için yapımcılardan heyecanlandıran açıklama geldi. Peki; Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak?