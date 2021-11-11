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Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Squid Game 2. sezon çıkacak mı?

Dünya çapında büyük popülerliğe ulaşan Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game 2. sezon çıkacak mı? Ülkemizde de milyonlarca izleyiciye ulaşan popüler Güney Kore dizisi Squid Game, ilk sezonuyla izlenme rekorları kırmıştı. Birçok sosyal medya paylaşımına da konu olan popüler dizinin 2. sezonuyla ilgili belirsizlik sürüyordu. Yeni sezon için yapımcılardan heyecanlandıran açıklama geldi. Peki; Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 11.11.2021 13:52 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 13:52
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Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Squid Game 2. sezon çıkacak mı?

Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Squid Game 2. sezon çıkacak mı? Ülkemizde de bir hayli popüler olan, dünya çapında büyük sükse yapan Squid Game yeni sezon merakla bekleniyor. Dizinin fanları yapımcı açıklamalarını beklerken müjdeli haber geldi. Peki; Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

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Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Squid Game 2. sezon çıkacak mı?

Dizinin Los Angeles'ta düzenlenen özel gösteriminde konuşan yönetmen Hwang Dong-hyuk, "Dizi çok fazla sevildi ve ikinci sezon için çok talep var" dedi.

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Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Squid Game 2. sezon çıkacak mı?

Yönetmen Dong-hyuk, ikinci sezonun ne zaman ve nasıl olacağını söylemek için çok erken olduğunu düşündüğünü belirtse de şu anda kafasında planlama sürecinde olduğunu açıkladı.

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Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Squid Game 2. sezon çıkacak mı?

Hwang Dong-hyuk, gösterilen yoğun ilginin karşılığında ikinci sezonun çekileceğini "Gi-hun dönecek ve dünya için bir şeyler yapacak, size bunun sözünü veriyorum" sözleriyle onayladı.

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Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Squid Game 2. sezon çıkacak mı?

SQUID GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Dizinin 2. sezonu için net tarih bilgisi verilmedi. İlk sezonun Eylül ayı ortalarında yayınlandığı düşünüldüğünde, 2. sezonun da 2022 Eylül tarihlerinde çıkması bekleniyor.