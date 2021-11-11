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Haberler Galeri Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde ihbar geldi! Canlı yayında ortalık karıştı! Fatma Karadağ stüdyodan kaçtı

Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde ihbar geldi! Canlı yayında ortalık karıştı! Fatma Karadağ stüdyodan kaçtı

Müge Anlı'da araştırılan Mehmet Karahan cinayetiyle ilgili ortaya çıkan yeni iddialar stüdyoyu karıştırdı. Fatma Karadağ, sevgilisi Cemal'in kardeşi Mehmet Karahan'ı döverek öldürdüğünü, kokmasın diye cenazeyi her gün yıkadığını ve oda parfümü sıktığını söyledi. Cesedin gömüldüğü yer henüz bulunamazken abla Fatma'yla ilgili yeni ihbar geldi. Telefonla yayına bağlanan sanık, cesedin yerini söyledi, abla Fatma stüdyoyu terk etti.

Giriş Tarihi: 11.11.2021 13:53 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 14:09
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Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde ihbar geldi! Canlı yayında ortalık karıştı! Fatma Karadağ stüdyodan kaçtı

Esrarengiz şekilde ortadan kaybolan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan DJ Gezgin lakaplı Mehmmet Karahan'ın ölümü tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Müge Anlı'da araştırılan korkunç cinayetle ilgili gelen ihbar stüdyoyu karıştırdı.

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Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde ihbar geldi! Canlı yayında ortalık karıştı! Fatma Karadağ stüdyodan kaçtı

Şüpheli bir şekilde kaybolan ve işkence görerek öldürüldüğü ileri sürülen Mehmet Karahan'ın ablası hakkında yayına bağlanan Aysun Hanım'dan gelen iddia şoke etti.

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Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde ihbar geldi! Canlı yayında ortalık karıştı! Fatma Karadağ stüdyodan kaçtı

İddiaya göre Fatma Hanım, kardeşi olan Radyocu Mehmet Karahan'ın cesedinin gömüldüğü yeri biliyordu.

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Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde ihbar geldi! Canlı yayında ortalık karıştı! Fatma Karadağ stüdyodan kaçtı

Aysun Hanım, DJ Gezgin hakkında ablası Fatma Hanım'ın, "Sevgilim beni odaya kilitleyip kardeşimi döverek öldürdü, cesedi de evin yanındaki ormana gömdü" dediğini itiraf etti.

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Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde ihbar geldi! Canlı yayında ortalık karıştı! Fatma Karadağ stüdyodan kaçtı

STÜDYODAN KAÇTI

Aysun Hanım'ın itirafının ardından abla Fatma canlı yayını terk etti.