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Barbaroslar’ın yıldızı Engin Altan Düzyatan’ın oğlu olay oldu! İşte Emir Aras

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle ekranlarda olan Engin Altan Düzyatan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Diriliş Ertuğrul dizisiyle gönüllere taht kuran yakışıklı oyuncu, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Neslişah Alkoçlar ile evliliğiyle sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Düzyatan'ın çocukları merak konusu oldu. Bugüne kadar çocuklarını kameralardan uzak tutan çiftin oğulları Emir Aras'ın ilk görüntüleri olay oldu.

Giriş Tarihi: 11.11.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 14:44
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Barbaroslar’ın yıldızı Engin Altan Düzyatan’ın oğlu olay oldu! İşte Emir Aras

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle ekranlarda olan Engin Altan Düzyatan, tüm dikkatleri üzerine çekti. Ekranların en sevilen oyuncularından olan Düzyatan, özel hayatıyla mercek altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Barbaroslar’ın yıldızı Engin Altan Düzyatan’ın oğlu olay oldu! İşte Emir Aras

Neslihat Alkoçlar ile evliliğiyle sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan yakışıklı oyuncunun çocukları merak konusu oldu.

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Barbaroslar’ın yıldızı Engin Altan Düzyatan’ın oğlu olay oldu! İşte Emir Aras

Bugüne kadar çocuklarını kameralardan uzak tutan çiftin oğulları Emir Aras'ın ilk görüntüleri olay oldu.

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Barbaroslar’ın yıldızı Engin Altan Düzyatan’ın oğlu olay oldu! İşte Emir Aras

İşte Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın oğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları…

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Barbaroslar’ın yıldızı Engin Altan Düzyatan’ın oğlu olay oldu! İşte Emir Aras

EBRU GÜNDEŞ VE KIZI ALARA