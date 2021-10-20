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Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? Squid Game 2. sezon var mı, olacak mı? Netflix açıklaması...
Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix ekranlarında yayınlanan Squid Game dizisi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından takip edildi. İlk sezonun sona ermesinin ardından gözler 2. sezon tarihine çevrildi. Netflix'in konu hakkında yapacağı açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? Squid Game 2. sezon var mı, olacak mı? Netflix açıklaması...
Giriş Tarihi: 20.10.2021 00:43Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 00:43